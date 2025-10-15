Ça y est, on sait quand Samsung va révéler son casque XR qui va concurrencer l’Apple Vision Pro

Samsung vient de révéler la date officielle à laquelle se tiendra la conférence de présentation du Projet Moohan, à savoir son casque de réalité mixte. À cela se sont d'ailleurs venu ajouter quelques indices qui en disent plus sur la date de sortie… et son prix, qui fait déjà trembler nos portefeuilles.

Cela fait un certain temps que le fameux casque de réalité mixte de Samsung fait parler de lui, et on n'a jamais été aussi proche de sa présentation officielle – littéralement. Celui-ci a certes fait quelques apparitions lors de salon ces derniers mois, mais personne n'a encore pu le prendre entre les mains, ce qui explique certainement que Samsung ait retardé son lancement il y a quelques semaines. Mais cette fois, pas de doute, c'est la bonne.

En effet, le constructeur coréen a enfin pris la parole pour dévoiler la date de présentation de ce qui s'appelle encore le Projet Moohan. Si le visuel partagé ne dit pas la chose clairement, difficile de rater l'énorme casque qui occupe la moitié de l'image. Pas encore de nom officiel pour l'appareil donc, mais une date pour la conférence : dans la nuit du 21 au 22 octobre chez nous.

On va enfin découvrir officiellement la réponse de Samsung à l'Apple Vision Pro

Il faudra en effet faire nuit blanche pour découvrir le casque en direct, puisque l'événement aura lieu à 4 heures du matin en France. Pour l'heure, c'est à peu près tout ce que Samsung a daigné nous livrer comme information. À un détail près : quiconque réserve dès maintenant un casque XR recevra 100 dollars de remise sur l'appareil. Cette information n'a l'air de rien, et pourtant, elle nous permet de déduire plusieurs choses.

La première, c'est que le casque coûtera certainement plus de 1000 dollars. On voit mal Samsung offrira une telle remise pour un appareil ne coûtant que quelques centaines de dollars. De plus, cela confirme les précédentes rumeurs à ce sujet. La seconde, c'est que la sortie ne devrait plus tarder – autrement, les utilisateurs l'ayant réservé devront attendre un certain temps. Pour une réponse définitive, il faudra attendre le 21 octobre.