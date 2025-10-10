Le casque Galaxy XR de Samsung arrive bientôt et on a de nouvelles images à vous montrer

Le Samsung Galaxy XR révèle tous ses secrets. On a désormais une idée précise de son design, de ses fonctionnalités et de ses caractéristiques techniques.

Le lancement du casque de Samsung sous Android XR, concurrent direct à l'Apple Vision Pro, est imminent. Le constructeur sud-coréen devrait officiellement présenter son nouveau produit dans moins de deux semaines, les dates du 21 et du 22 octobre revenant avec insistance. En attendant une prise de parole de Samsung, Android Headlines partage de nouveaux visuels et des informations inédites concernant le fameux Project Moohan.

Le média explique que le casque est équipé d'un matériau doux au toucher autour des lentilles qui permettent d'accéder à l'expérience. Celui-ci épouse le visage pour un meilleur confort. La découpe pour le nez est suffisamment large pour toutes les morphologies. La sangle passe derrière la tête et assure un maintien du casque grâce à un rembourrage moelleux. Avec ses 545 grammes, il serait un peu plus léger que le produit d'Apple.

Une expérience visuelle et audio immersive

Samsung a ajouté des coussinets un peu partout pour que le casque ne fasse pas mal quand porté sur une longue durée. On a aussi la présence d'une molette à l'arrière du serre-tête pour ajuster le serrage. Des caches amovibles sont également présents pour bloquer la lumière, se couper complètement du monde extérieur et améliorer l'immersion. Six caméras sont placées à l'avant de l'appareil, qui vont servir pour la réalité augmentée. Des haut-parleurs sont disposés à gauche et à droite pour la partie audio. La source évoque un audio spatial et un speaker bidirectionnel avec woofer et tweeter.

Sur le côté gauche du casque, se trouve un connecteur d'alimentation, qui permet la recharge et le branchement d'une batterie externe pour étendre l'autonomie. Cette dernière devrait être annoncée à 2,5 heures en lecture vidéo et à 2 heures en utilisation normale. À droite, un pavé tactile sert d'alternative pour la navigation. Un appui long va permettre de recentrer le contenu affiché, tandis qu'un double appui activera le mode VR.

Sur la tranche supérieure, on distingue deux boutons. Le bouton situé à gauche (quand on porte le casque) est assez large et permet de régler le volume. Le deuxième bouton est un peu plus épais, mais aussi moins grand. Il fait office de touche de démarrage, envoyant l'utilisateur sur l'écran d'accueil, pour qu'il puisse accéder à ses applications. Un appui long permet d'accéder à Google Gemini. En bas, le Galaxy XR abrite des bouches d'aération, des capteurs pour les mouvements de la main et des microphones.

Écran, interface, capteurs et contrôleur

Côté logiciel et interface, Samsung a développé une surcouche One UI XR, basée sur Android XR. À première vue, elle ressemble fortement à la version de One UI pour tablette. Elle se démarque moins de visionOS. On retrouve les applications Android classiques, ainsi que des raccourcis pour lancer une recherche web Google ou invoquer l'assistant IA Gemini.

En ce qui concerne la fiche technique, le Samsung Galaxy XR serait équipé d'un écran micro-OLED 4K haute résolution, affichant 4 032 pixels par pouce, pour un total de 29 millions de pixels, contre 23 millions sur le Vision Pro. L'appareil est propulsé par la puce Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm. En plus de garantir une expérience fluide et de faire tourner toutes les applications prenant en charge la VR ou l'AR, ce SoC prend en charge l'audio spatial, le suivi des gestes, ou encore l'IA embarqués dans le casque.

Le Galaxy XR est doté de nombreux capteurs qui permettent de le contrôler par les gestes des mains, par la voix et par le suivi du mouvement des yeux. Le tracking oculaire est rendu possible par quatre caméras dédiées à LED infrarouges et à système d'IA pour suivre les yeux de l'utilisateur. Le casque est en mesure de distinguer la voix de l'utilisateur de celle d'une autre personne. n capteur de profondeur. Il est situé au plus près de votre front, au centre de la partie supérieure de la face avant du casque. Un capteur de profondeur au niveau du front aide le casque à appréhender son environnement, reconnaître les murs, les sols, les plafonds et tout ce qui nous entoure.

Le Galaxy XR sera livré avec deux manettes, munies de boutons et de joysticks analogiques. Elles sont compatibles avec le retour haptique et suivent les mouvements avec une grande précision pour les expériences en 3D.