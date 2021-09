Les Samsung Galaxy A seront-ils équipés d’un Exynos avec GPU AMD dès 2022 ?

Une rumeur affirme que Samsung développe avec AMD un SoC Exynos destiné aux smartphones abordables. Deux déclinaisons du même composant seraient en développement : une avec deux cœurs graphiques et une avec quatre cœurs. Cette rumeur confirme que Samsung compte les utiliser dans des Galaxy A. Reste à savoir si le projet est suffisamment avancé pour être intégré dans les modèles de 2022.

Sur les smartphones haut de gamme, Samsung continue, malgré certaines critiques, d’intégrer dans ses Galaxy S ses propres processeurs. Ils s’appellent Exynos. Le dernier en date est l’Exynos 2100. Vous le retrouvez notamment dans la série Galaxy S21. Ces composants sont pourvus de CPU et de GPU standardisés d’ARM. Sur la partie graphique, Samsung connait un peu retard vis-à-vis de Qualcomm et ses Adreno. D’où la brillante idée de la marque coréenne de s’associer à AMD.

Selon les rumeurs qui circulent à propos de ce partenariat, les Galaxy S22, attendus début 2022, devraient être équipés d’un certain Exynos 2200, beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide. Il s’agirait du premier SoC de Samsung à profiter de cette alliance. Son GPU serait basé sur une version customisée du RDNA2 que vous retrouvez dans la PS5 et la Xbox Series X. Voilà qui promet.

Samsung n'équipe plus ses Galaxy A de processeur Exynos

Sur les segments plus économiques, ce n’est pas la même chanson. Hormis quelques exceptions locales (destinées à l'Asie), Samsung a choisi cette année de ne pas intégrer d’Exynos dans ses smartphones entrée et milieu de gamme. La firme préfère désormais s’adresser aux fondeurs concurrents pour se fournir en composant. Qualcomm bien sûr, mais aussi MediaTek. Les Galaxy A22, A22 5GA52, A52 5G, A72, A52s, A12, A42, A32 ou encore A32 5G, tous sortis en 2021, ne font pas exception à cette règle. Voici la liste des SoC pour chaque modèle :

Galaxy A12 : MediaTek Helio P35

Galaxy A22 : MediaTek Helio G80

Galaxy A22 5G : MediaTek Dimensity 700

Galaxy A32 : MediaTek Helio G80

Galaxy A32 5G : MediaTek Dimensity 720

Galaxy A42 5G : Qualcomm Snapdragon 750

Galaxy A52 : Qualcomm Snapdragon 720

Galaxy A52 5G : Qualcomm Snapdragon 750G

Galaxy A52s : Qualcomm Snapdragon 778

Galaxy A72 : Qualcomm Snapdragon 720

Samsung travaillerait sur un processeur Exynos pour les smartphones abordables avec un GPU d'AMD

Mais une rumeur en provenance de Chine affirme que Samsung développe avec AMD un Exynos destiné aux segments plus économiques. Ce composant profiterait donc d’une architecture dérivée de celle de l’Exynos 2200. Elle offrirait donc des performances bien meilleures que ce que vous pouvez retrouver aujourd’hui chez Qualcomm ou MediaTek sur l’entrée et le milieu de gamme. En revanche, la puissance de ce GPU ne serait pas comparable à ce que vous retrouvez aujourd’hui dans le haut de gamme.

Deux ou quatre cœurs, cela semble très peu. À titre de comparaison, la très grande majorité des Helio et Dimensity de MediaTek sont équipés aussi de GPU dual-core ou quad-core. Le Dimensity 900, par exemple, que vous retrouvez dans le Reno6 d’Oppo, profite d’un Mali-G68 MC4. Vous pouvez retrouver dans notre test de ce téléphone nos benchmarks pour vous faire une idée. Le Dimensity 1200, intégré au OnePlus Nord 2, n’est pas considéré comme un SoC milieu de gamme. Il compte neuf cœurs dans son GPU.

Le nouvel Exynos avec GPU AMD serait destiné aux Galaxy A… mais pas que !

Cet Exynos existerait en deux versions. Une première avec GPU dual-core et une seconde avec un GPU quad-core. La source de cette rumeur confirme que Samsung compte utiliser ces Exynos dans de futurs Galaxy A. Il nous semble toutefois peu probable qu’ils parviennent à être intégrés dans les Galaxy A53 et A73 attendus en début d’année prochaine. En effet, nous pensons que Samsung commencera avec l'Exynos 1200, sujet de rumeurs cet été. Mais une bonne surprise n’est cependant pas impossible, Samsung étant fabricant de composants ET constructeur de smartphones.

La source indique cependant que deux constructeurs auraient déjà conclu des accords avec Samsung pour animer leurs produits avec la version dotée du GPU quad-core. Rappelons que Vivo est un client régulier de Samsung. En outre, Motorola l’a été ponctuellement. Enfin, Oppo et Xiaomi auraient signé un accord avec Samsung il y a pratiquement un an. Le but : fournir des Exynos aux deux marques (et à Vivo) des composants pour de futurs smartphones.

