Oppo, Vivo, Xiaomi intègreraient en 2021 des processeurs Samsung dans leurs smartphones abordables

Un média coréen affirme que Samsung a signé un accord avec Oppo, Vivo et Xiaomi pour leur fournir des chipsets Exynos. Les trois marques chinoises utiliseraient ces composants dans des smartphones abordables avec l’objectif de proposer un excellent rapport qualité-prix. Vivo se fournit déjà chez Samsung avec cinq smartphones déjà équipés, dont la version 5G du Y70, laquelle est inédite en France.

Samsung produit des composants. La firme coréenne est l’un des premiers fondeurs au monde, même si TSMC est largement leader. Parmi ses clients, vous retrouvez Qualcomm, Apple, Nvidia et bien sûr Samsung lui-même. Pour les autres divisions du chaebol coréen, les fonderies produisent tout type de composants : de la mémoire flash, des capteurs photo CMOS ou encore des SoC, les fameux Exynos que vous retrouvez dans la quasi-totalité des smartphones de la marque.

Historiquement, les chipsets de Samsung étaient adoptés par de nombreuses marques électroniques, à commencer par Apple dont les trois premiers iPhone tournaient avec des SoC développés par Samsung. Puis, MediaTek et Qualcomm se sont emparés du marché, tandis que Samsung vendait de plus en plus de smartphones. La clientèle des Exynos est devenue très faible. Meizu a fait plusieurs fois le pari. Mais ce n’est plus le cas : le dernier appareil de la marque embarquant un Exynos est le Meizu 15 Plus, officialisé en avril 2018 avec le Meizu 15.

Vivo en 2020, accompagné de Xiaomi et Oppo en 2021

En 2020, coup de théâtre : Vivo adopte des chipsets Exynos. Mais pas pour ces modèles les plus ambitieux : Vivo les utilise en milieu de gamme, avec la gamme Y, jusqu’au premium, avec le X30 Pro. Aujourd’hui, cinq modèles sont équipés, dont le Y70s, version 5G du Y70 récemment lancé en France avec le X51 5G. Vivo a choisi les Exynos 880 et 980, deux composants compatibles 5G. L’Exynos 980 équipe par exemple le Galaxy A51 5G, commercialisé depuis juin 2020.

Selon le site Business Korea, l’équipe Exynos de Samsung renforce actuellement ses relations avec les marques chinoises. Outre Vivo, la firme coréenne aurait également signé des accords avec Oppo et Xiaomi. Soit trois des six premiers constructeurs de smartphones au monde. Le but est de fournir à ses trois marques (comme elle le fait aujourd’hui avec Vivo) des processeurs destinés à leurs futurs modèles abordables, coincés entre l’entrée de gamme et le début du haut de gamme.

Pour Vivo, cela correspond aux gammes X, Y et S, comme nous avons pu le voir cette année. Pour Oppo, les chipsets devraient être utilisés pour alimenter les gammes A, F et Reno, voire même Find (pour remplacer le Find X2 Lite, par exemple). Il ne serait pas insensé de voir également ces chipsets dans les Realme ou certains OnePlus. Pour Xiaomi, cela correspond notamment aux gammes Redmi et Poco, voire les déclinaisons moins onéreuses des Mi. Reste à savoir si les chipsets Exynos trouveront également leur place dans des smartphones plus onéreux.

Oppo, Vivo et Xiaomi veulent profiter de l'absence de Huawei

Selon le média coréen, les trois marques chinoises auraient signé des accords avec Samsung dans le but d’accroitre leur approvisionnement en chipsets pour smartphone. Elles attendent toutes les trois une forte hausse de leurs productions et de leurs ventes dans les prochains mois, suite aux déboires de Huawei, toujours soumis à de fortes sanctions américaines. Et Samsung semble être en mesure de leur fournir ce dont ils ont besoin pour un prix modique.

Le contrat signé avec Vivo ne concerne que la fourniture des Exynos 880 et 980, mais pas l’Exynos 990 que vous retrouvez par exemple dans les Galaxy S20 européens. Le média coréen ne précise pas s’il s’agit d’une volonté de Samsung ou de Vivo. Cependant, il pourrait s’agir d’une première étape vers la fourniture de chipsets plus performants pour équiper des téléphones plus onéreux. Un pari risqué, car les comparatifs entre Exynos et Snpadragon de Qualcomm ne sont pas toujours en faveur de Samsung. Cependant, le prix très compétitif des Exynos face au Snapdragon pourrait jouer en faveur de la firme coréenne.

