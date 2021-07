Galaxy A : Samsung prépare la puce Exynos 5G de ses prochains smartphones abordables

Samsung travaille sur un nouveau SoC destiné à ses smartphones abordables. Le numéro de série est S5E8825. Il intègrerait un modem 5G afin d’apporter aux Galaxy À une connectivité 5G en lieu et place des Snapdragon de Qualcomm. Le composant devrait être annoncé dès cette année.

Samsung est l’un des très bons clients de Qualcomm et MediaTek. La firme coréenne leur achète beaucoup de SoC compatibles 5G. Et ce malgré le fait qu’elle en fabrique, aussi bien sur le haut de gamme, avec l’Exynos 2100 (que vous retrouvez dans les Galaxy S21 par exemple), que sur le milieu de gamme, avec les Exynos 880, 980 et 1080.

Lire aussi – Snapdragon 888+ officiel : voici le premier CPU de Qualcomm cadencé à 3 GHz

Les rumeurs récentes parlent d’un modèle haut de gamme en cours d’élaboration : l’Exynos 2200 (numéro de série S5E9825). Un composant doté d’un processeur graphique développé en partenariat avec AMD et dont la puissance serait comparable à celle d’une console de salon. Mais une autre rumeur évoque aussi un autre SoC, cette fois milieu de gamme. Son numéro de série serait S5E8825. Et son nom, l’Exynos 1200.

Samsung prépare un Exynos compatible 5G pour smartphone abordable

L’information émane d’un tweet d’un leaker chinois connu sous le nom de IceUniverse. Il indique que trois Exynos devraient être présentés en 2021. Un pour la série 800. Un pour la série 1000 et un pour la série 2000. Selon le site néerlandais GalaxyClub, le deuxième serait donc l’Exynos 1200, dont la particularité serait d’intégrer un modem 5G. Il pourrait donc succéder à l’Exynos 1080. Il pourrait même arriver dans des Galaxy A de Samsung dès le début d'année prochaine.

Cependant, ce n’est pas certain. En effet, Samsung n’utilise que très peu ses propres processeurs pour le milieu de gamme. À deux reprises seulement, pour être précis : dans le Galaxy A51 et le Galaxy A71, sortis en 2019. Et le SoC en question est l’Exynos 980. Dans tous les autres Galaxy A 5G, la firme préfère acheter des composants 5G qui lui reviendront moins cher. Des Snapdragon de Qualcomm et des Dimensity de MediaTek. Cette année, vous en retrouvez dans l’A52 5G, l’A22 5G ou encore l’A32 5G.

Source : GalaxyClub