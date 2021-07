Nous avons testé le Samsung Galaxy A22 4G, un smartphone hyper abordable, qui cache plus d'un atout dans son jeu : un écran Super AMOLED, 4 capteurs photo et une très bonne autonomie. Mais tout ceci peut-il réellement convaincre les éventuels acheteurs toujours plus exigeants ? D'autant que le A22 4G possède un grand frère, le A22 5G, vendu quelques dizaines d'euros plus cher. Alors entre le A22 4G et le A22 5G, lequel choisir ? On fait le point dans notre test complet du smartphone et on vous livre toutes nos conclusions.

Après avoir lancé un Galaxy A72 et un Galaxy A52 5G, Samsung s'attaque maintenant aux marché des smartphones d'entrée de gamme (ou de début de milieu de gamme”). Le constructeur sud-coréen a donc très récemment officialisé ses deux nouveaux smartphones abordables, les Galaxy A22 et A22 5G. Par le nom même de ces smartphones, vous aurez compris qu'une différence notable existe entre ces deux modèles : leur compatibilité réseau. Cependant, la différence ne s'arrête pas là : écran, module photo, taille globale, processeur, bien qu'ils s'appellent tous les deux Galaxy A22, les deux modèles sont bardés de différences. Nous avions initialement prévu un test unique pour les deux appareils, mais ils divergent sur si un grand nombre de points que nous avons finalement décidé de vous proposer un article pour chacun des deux smartphones.

Nous avons donc testé en profondeur ces nouveau-nés de la gamme Galaxy A et vous proposons dans cet article de découvrir avec nous la version 4G qui, malgré son processeur moins puissant et sa compatibilité réseau moindre, n'est pas en reste par rapport à son homonyme. D'autant que son prix est très intéressant. Proposé à 219 €, comme les rumeurs le laissent entendre quelques semaines avant sa présentation, le Galaxy A22 4G saura-t-il répondre à vos exigences ?

Notre test complet du Galaxy A22 4G en vidéo

Fiche technique du Galaxy A22 4G

Samsung Galaxy A22 4G Dimensions 160 x 73 x 8 mm Ecran 6,4 pouces Oled HD+ Définition 720 x 1600 pixels Photo Arrière : 1 capteur 48 MP (f/1,8) + 5MP (f/2,2) + 5 MP (f/2,4) +2MP (f/2,4)

Avant : 1 capteur 13MP (f/2,2) OS Android + One UI 3.1 Stockage 128 Go MicroSD Oui Connectivité G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , dual-band, WiFi Direct, hotspot NFC Oui SoC Mediatek Dimensity 700 RAM 4 GB Capteur d'empreintes Oui, Bouton Power Reconnaissance faciale Oui, logicielle Son mono Batterie 5000 mAh Port de charge USB Type-C Recharge rapide Oui, chargeur 15W Recharge Qi sans fil Non Coloris Noir / Blanc Prix 319 euros

Prix et disponibilité du Galaxy A22 44G

Le Galaxy A22 4G est d'ores et déjà disponible. Le smartphone n'existe qu'en une seule version, laquelle est équipée de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Comme évoqué plus haut, l'appareil est commercialisé au prix de 219 €.

Cependant vous pourrez au choix, vous orienter vers un coloris noir (comme celui de notre test) ou blanc.

Unboxing et prise en main

La boîte du Galaxy A22 4G que nous avons reçu est bien plus petite que celle de sa version 5G. L'expérience générale de déballage ne change pas de ce que nous avons pu découvrir avec les autres smartphones de la gamme Galaxy A : un carton de bonne facture majoritairement blanc avec une simple illustration du smartphone sur la face avant, le nom de ce dernier sur les côtés, et c'est à peu près tout. Dans la boîte de l'appareil, nous retrouvons bien évidemment le téléphone, ainsi qu'un adaptateur secteur, lequel propose une charge de 15 W maximum. On profite également d'un câble USB type A vers USB type C et un simple kit mains libres. On découvrira sous l'ensemble le petit pin permettant de débloquer le chariot de cartes SIM, et pour finir un kit de documentation.

Passons maintenant à l'appareil en lui-même. Le Galaxy A22 4G propose en façade un écran de 6,4′‘, le capteur selfie étant intégré dans une « goutte » située au centre et au sommet de celui-ci. Le design de la face avant de l'appareil est finalement très classique, même si au premier regard, on ne peut s'empêcher de remarquer un menton bien plus épais que les 3 autres bords d'écran.

A l'arrière du smartphone, on retrouve un dos en plastique brillant, qui d'ailleurs n'oubliera pas de vous rappeler à quel point vos doigts laissent des traces. L'arrière de l'appareil arbore en haut à gauche le module photo.

Pour ce qui est du contour du Galaxy A22 4G, ce dernier propose une répartition des boutons et connectiques comme suit :

sur la tranche gauche vient se loger le chariot de cartes SIM ;

au sommet, on trouve un simple micro pour la réduction de bruit ;

la tranche droite arbore l'ensemble des boutons, à savoir les boutons de contrôle de volume, ainsi que celui de verrouillage/déverrouillage, qui fait également office de lecteurs d'empreinte digitale ;

finalement, la tranche inférieure se voit dotée d'un unique haut-parleur, d'une prise USB-C permettant la recharge et la synchronisation, d'un micro pour les conversations vocales et pour finir, d'une prise Mini-Jack TRRS 3,5 mm.

Côté dimensions, le Galaxy A22 4G mesure 160 mm de haut pour 73 mm de large et 8 mm d'épaisseur, le tout pour un poids de 186 grammes. Un gabarit relativement compact et bien équilibré qui trouvera sans soucis place dans votre main ou dans votre poche. Malgré sa taille plus petite, les boutons tombent d'ailleurs moins bien sous les doigts que sur la version 5G, car ils sont placés légèrement plus haut sur le smartphone. Rassurez-vous, la différence se voit et se fait sentir, mais elle est finalement minime.

Cependant, dès la prise en main, une première impression nous vient, et elle est plutôt décevante : le plastique brillant au dos de la version 4G semble être antidérapant. Une sensation proche du «plastique- caoutchouc » rend l'expérience étrange et…collante, cassant toute sensation un tant soit peu « premium ». Notons également que le type de revêtement utilisé au dos du Galaxy A22 4G pose un souci. Ce dernier rendra les traces de doigt particulièrement visibles. Les maniaques risquent de passer leurs temps à nettoyer leur téléphone.

Pour résumer, le Galaxy A22 4G ne propose pas la meilleure expérience de prise en main qu'on peut trouver dans cette tranche de prix. Dos en plastique peu agréable, boutons légèrement trop hauts, on préférera sans appel la version 5G de ce smartphone qui offre une finition bien plus agréable et plus soignée.

Hardware et performances

Pour le Galaxy A22 en version 4G, il vous faudra vous contenter d'un Mediatek Helio P70 couplé à 4 Go de ram et 64 Go de stockage (extensible via carte MicroSD jusqu'à 1To). Le SoC a été lancé en 2019 et équipe des smartphones d'entrée de gamme (ou de “début” de milieu de gamme) comme le Vivo S1, l'Opp Reno 2F, le ZTE Axon 4G ou le Motorola One Macro. Même si certains de ces appareils sont distribués en France, la plupart d'entre eux restent destinés au marché asiatique. En conséquence de quoi, si vous n'avez jamais parlé de ce processeur, il n'y a rien d'anormal à cela. De notre côté, c'est d'ailleurs le premier modèle disposant d'un tel processeur que nous avons entre les mains.

Et c'est là que le bat blesse peut-être pour cette version peu onéreuse du Galaxy A22. L'édition 4G a beaucoup de difficultés à faire grimper son score en termes de puissance. À l'aide de l'application de benchmarck Geekbench 5, le score reste aux alentours des 375 en single core et de 1346 en multi-core. Sans aucune surprise, les résultats sont semblables sur les autres benchmarks, que ce soit 3DMark ou PCMark.

On sent donc l'âge peser sur ce SOC, ainsi qu'un certain manque d'ambition de la part de Samsung due sans aucun doute à une tentative de réduire coûte que coûte le prix de l'appareil. Si, dans l'absolu, il vous offre des performances suffisantes pour des tâches quotidiennes (navigation web, messagerie, lecture vidéo et même un peu de jeu vidéo), le Galaxy A22 4G sera très difficilement capable de rivaliser avec son homonyme 5G qui est quant à lui équipé lui d'un Dimensity 700.

Comme on peut s'en douter, les résultats montrés sur les benchmarks ci-dessus s'en ressentent à l'utilisation. L'expérience générale est assez fluide, mais le smartphone souffre de son processeur daté et de son écran HD+. Dans des jeux comme Call Of Duty Mobile ou sur Asphalt 9, l'image saccade (à de rares occasions, certes). En revanche, la faible résolution rend l'expérience peu satisfaisante. Si le smartphone reste suffisant pour des jeux mobiles très peu gourmands, n'espérez pas faire tourner de façon fluide et jouable Genshin Impact sur le Galaxy A22.

Batterie et recharge

Pour ce qui est de l'autonomie, le Galaxy A22 4G embarque un accumulateur de 5000 mAh qui supporte une recharge « rapide » à puissance maximale de 15W. Rapide entre guillemets, car ce n'est pas non plus la panacée. Le temps d'une recharge complète (de 0 à 100%, donc) vous prendra un peu plus de deux heures. C'est le prix à payer pour une recharge qui, au quotidien, vous offrira une excellente autonomie.

Dans les faits, la batterie tient sa promesse et tient sans sourciller quasiment deux jours dans des conditions standards. Cependant si vous avez une utilisation énergivore, l'autonomie chute drastiquement et la recharger le soir semblera inévitable. La gestion énergétique reste somme toute excellente à ce budget, très probablement dans le top des meilleurs smartphones à ce niveau. Comme quoi, Samsung est capable de faire des merveilles à ce sujet, alors que cela reste un sujet délicat pour la gamme des Galaxy S.

Connectivité et Réseau

Pas de sensible différence entre les deux modèles ici, si ce n'est celui directement connu via le nom des produits. Le Galaxy A22 4G est donc compatible 4G LTE, mais également Bluetooth 5.0, NFC et Wifi (802.11 a/b/g/n/ac). On pourra éventuellement regretter l'absence de connectivité Wi-Fi 6, qui aurait été la bienvenue puisque l'ensemble des technologies commencent à intégrer le Wifi 6E. Mais au vu du faible prix de l'appareil, c'est compréhensible.

Chose intéressante pour les utilisateurs de plusieurs lignes téléphoniques : le tiroir à cartes Sim/SD est capable d'accueillir deux cartes nanoSIM et une carte MicroSD. Par conséquent, il y a de quoi répondre à tous les besoins.

Écran : les choses sont faites à moitié

Le Galaxy A22 4G est équipé d'un écran de 6,4” proposant une résolution HD+ de 720 pixels par 1600 pixels. L'écran est certes limité en résolution HD+, mais il propose une technologie SUPER AMOLED. Il s'agit sans nul doute du point fort du Galaxy A22 4G. Et quand on le compare au Galaxy A22 5G, qui dispose d'une dalle LCD TFT, il n'y a pas photo. Une fois passée l'appréhension de la résolution plus basse sur la version 4G, on apprécie cet écran qui offre un taux de contraste bien plus élevé, mais aussi et surtout, beaucoup plus de luminosité que l'écran de son homonyme, si bien que ce dernier fait pâle figure.

Il est à noter également que même en HD+, l'écran du Galaxy A22 4G offre une très belle expérience de visionnage et bénéficie d'une calibration digne de Samsung. Les couleurs sont vives sans être trop saturées, le contraste est présent. Difficile d'imaginer être séduit par un écran avec une si basse résolution, et pourtant, ce dernier fait son travail à merveille.

Si vous aimez la fluidité, le Galaxy A22 vous donnera accès à un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 90Hz. Une fonction bienvenue pour un smartphone à moins de 220 €.

Audio

Doté d'un seul haut-parleur situé sur la tranche inférieure, le Galaxy A22 propose un son vraiment perfectible. Les aigus saturent inévitablement à plein volume et l'équilibrage manque cruellement de bas médium. Le rendu sonne comme « étouffé ». Pour s'en rendre compte, il suffit d'écouter rapidement un message vocal, de lancer une vidéo ou d'écouter une musique. C'est vraiment l'un des éléments les plus faibles du Galaxy A22 4G. Au final, il est bien plus agréable de connecter à l'appareil un casque, qu'il soit en Bluetooth ou en mini-Jack.

Photo et vidéo

Chose plutôt étonnante, Samsung a préféré mieux équiper sa version 4G plutôt que la version 5G sur les capteurs photo. Le smartphone est donc moins cher, profite d'une connexion moins pertinente à l'heure où tout le monde ne parle plus que de la 5G (enfin, surtout du côté des opérateurs), mais il profite d'une meilleure configuration photo.

Ainsi, le Galaxy A22 4G est équipé d'un capteur principal de 48Mpx ouvrant à f/1,8 et bénéficiant d'une stabilisation optique. On retrouve également un ultra grand-angle de 8 Mpx, dont le champs de vision est de 123°, ainsi qu'un capteur portrait de 5 Mpx ouvrant à f/2,2. Celui-ci permet de calculer la profondeur de champ entre votre sujet et l'arrière-plan. Enfin, la version 4G peut se targuer de disposer d'un quadruple module photo, intégrant en plus, un capteur macro de 2 Mpx ouvrant à f/2,4.

Premier constat : le capteur principal à optique stabilisée du Galaxy A22 4G offre des clichés très séduisants. Le module HDR fait un travail miraculeux sur cette version, si bien que même dans les zones les plus claires ou plus sombre, on réussit à garder de l'information. Notons également que les couleurs sont vives et prenantes, sans dénaturer la réalité.

Même constat du côté de l'ultra grand-angle du Galaxy A22 4G. Les clichés sont agréables à consulter, le champs de vision est assez large pour la plupart des conditions d'utilisation. En revanche, un gros bémol est à apporter concernant l'ultra grand-angle : le capteur de la version 4G souffre d'une énorme distorsion, rendant les lignes en bordure totalement courbes. Nous avons également remarqué des aberrations chromatiques bien visibles, qui font leur apparition en pourtour de l'image. Un traitement a posteriori de ces zones est donc nécessaires, même s'il est difficilement réalisable.

Le mode portrait et son détourage logiciel font un très bon travail. Le Galaxy A22 4G semble offrir une bonne optimisation du HDR, rendant l'image proche de la réalité. Cependant, on remarque une légère perte de netteté. En revanche, le détourage logiciel du mode portrait est surprenant d'efficacité. Le contour du sujet est progressif, doux, et naturel.

Dernier capteur à traiter pour le module arrière dans notre test : le module macro. Ce dernier offre des clichés de bonne facture, même s'ils sont moins “colorés” que ceux obtenus avec les autres capteurs. Le résultat est propre, le HDR fait encore une fois un bon travail, et, point intéressant, la mise au point est vraiment simple à faire. Il en résulte des images agréables à consulter de façon générale. Cependant, vous pouvez aussi utiliser le capteur principal de 48Mpx et recadrer votre image pour avoir un résultat sensiblement identique, voire plus intéressant, car offrant des couleurs plus vives et une netteté accrue. Comme nous le soulignons quasi systématiquement lors de nos tests de smartphones, le capteur macro fait donc finalement « gadget », tant les résultats semblent plus convaincants avec le capteur principal dans la plupart des conditions.

L'absence d'un téléobjectif pourra en déranger certains. Certes, il est possible de profiter d'un zoom numérique x10. Si au grossissement maximum les photos sont clairement inexploitables, le grossissement x5 reste correct pour réaliser des clichés à distance, bien qu'une perte inévitable d'informations soit quand même à prévoir.

Le mode nuit, sans surprise, permet au Galaxy A22 4G de bons clichés, d'autant que la stabilisation optique répond à l'appel de ce smartphone. Samsung commence à maîtriser son sujet. Dans l'ensemble, les clichés sont nets, précis et lumineux, sans pour autant égaler ceux d'un flagship. Bien entendu, il est impossible pour lui de rivaliser avec un Galaxy S21, un iPhone 12 ou un Huawei P40. Pour autant, les clichés souffrent de problèmes de grain, et on note une certaine perte de détails dans les zones les plus sombres. De manière générale, on remarque également une mise au point plus compliquée, le capteur ayant tendance à adapter la luminosité au premier plan, rendant certaines scènes un peu sous-exposées ou surexposées selon les situations. Le résultat reste satisfaisant, sans non plus impressionner.

Passons maintenant au capteur selfie. Le smartphone dispose d'un capteur intégré en goutte d'eau au sommet et au centre de l'écran. Le Galaxy A22 4G est équipé d'un capteur de 8 Mpx ouvrant à f/2,2 qui offre des photos contrastées, avec du volume et des détails.

Côté vidéo, le Galaxy A22 4G est capable de capturer des séquences en FHD+ à 30 FPS, et peut même vous permettre de profiter d'un mode slow-motion allant jusqu'à 120 images par secondes. Pour clôturer la partie photo, force est de constater que le Galaxy A22 4G, sans égaler des photophones plus performants, offre des résultats convaincants. La proposition de Samsung fonctionne bien. Ce smartphone livre une belle restitution de couleurs, ainsi qu'une netteté convaincante. Il en résulte des clichés agréables et qui offrent assez d'information pour être retravaillés ou partagés sans soucis.