Samsung veut rendre la 5G accessible à tous. C’est sur ce constat qu’a été conçu le Galaxy A42 5G. Après le Galaxy A51 dans sa version 5G, la firme coréenne nous propose ici un deuxième smartphone compatible avec les nouvelles bandes de fréquences, une version encore plus accessible, qui ne fait pourtant que très peu de concessions. Voici notre test complet du nouveau A42 5G de Samsung.



Il y a peu, Samsung sortait une version 5G de son Galaxy A51. Objectif du constructeur sud-coréen : faire en sorte que la technologie soit adoptée par un plus large public, et qu’elle ne soit pas réservée à celles et ceux qui ont les moyens d’acquérir un smartphone haut de gamme. Samsung récidive cette fois avec nouveau modèle, le Galaxy A42 5G. Vendu moins de 400 €, l’appareil bénéficie de tout le savoir-faire de la marque, qui lui offre pas moins de 4 capteurs à l’arrière, un design des plus agréables, un SoC puissant pour un milieu de gamme (un Snapdragon 750G) et une bonne grosse batterie. Alors, que demander de plus ? S’il y a pourtant quelques points à revoir, ce smartphone nous a réservé quelques belles surprises. Nous l’avons testé pendant près d’une semaine complète et vous livrons donc ici toutes nos conclusions.

Notre test du Samsung Galaxy A42 5G en vidéo

Prix et disponibilités

Le Samsung Galaxy A42 5G est proposé au prix de 379 € sur le site officiel de Samsung. Vous pourrez également le retrouver sur l’ensemble des sites de e-commerce dans ces 3 coloris : Gris Prismatique, Blanc Prismatique et Noir Prismatique. Une unique capacité de stockage de 128 Go est disponible.

Design et connectivités

Avant de passer au smartphone en lui-même, parlons rapidement du contenu de la boîte. En plus du A42 5G, vous aurez le plaisir de retrouver un adaptateur secteur équipé d’une prise USB-A et pouvant délivrer jusqu’à 15W, un câble USB-A vers USB-C pour la recharge et le transfert de données, ainsi qu’un kit mains libres très sommaire, mais petit spoil pour la suite du test, équipé d’un jack 3,5 mm.

Si vous avez déjà vu un smartphone Samsung de 2019-2020, vous ne devriez pas être perdu. On retrouve ici un design simple, mais efficace. Côté dimensions, le smartphone mesure 164,4 millimètres de haut pour 75,9millimètres et 8,6millimètres d’épaisseur. Quant au poids, il est de 193 grammes.

L’appareil est disponible en trois coloris : Gris, blanc ou noir, tous trois « prismatiques » selon Samsung. Le dos est en fait un ensemble de dégradés par pointillés, du gris le plus foncé sur la partie haute du téléphone, jusqu’au plus clair en bas, l’appareil proposant de surcroît des reflets iridescents. Un choix graphique original, bien que la qualité du plastique retenu pour le dos n’inspire pas grande confiance. Il est fort probable que ce dernier soit très sensible aux rayures. Le contour du smartphone est lui aussi en plastique gris. Ce choix de matériaux est compréhensible au regard du prix pratiqué, mais affecte quelque peu la prise en main qui retire toute sensation de « premium » sur ce smartphone.

À l’arrière de l’appareil, le module photo abrite 4 capteurs sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard, positionnés en carré et dépassant de l’ensemble de la coque d’un petit millimètre. Sur la tranche droite sont disposés les boutons de contrôle de volume, mais également le bouton de verrouillage/déverrouillage. La tranche gauche, quant à elle, n’abrite que le chariot de carte Sim/micro SD proposant d’y loger soit deux cartes Sim, soit une carte Sim + une carte Micro-SD pour étendre le stockage disponible.

Sur le dessous de l’appareil, nous avons le droit à un haut-parleur, un micro, un port USB-C pour la recharge et le transfert d’information, et une prise mini-jack en 3,5mm pour venir y connecter un casque ou kit mains libres.

Pour finir, la surface d’affichage offre une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces entourée de bordures de 2,5mm, la bordure inférieure étant la plus imposante et mesurant quant à elle 6 mm d’épaisseur. Si cela peut sembler conséquent de prime abord, celle-ci se fait rapidement oublier lors de l’utilisation. Quant au capteur selfie, il est intégré dans une encoche de type « goutte d’eau » sur la bordure haute qui elle. Il se fait beaucoup moins oublier, la marge entre le bord du capteur et le bord de l’encoche étant d’un millimètre et demi, celle-ci aurait pu être réduite afin de rendre la goutte d’eau plus discrète.

Dans l’ensemble le design est plutôt réussi et original, même si le plastique choisi au dos semble fragile. D’autant plus que le dos brillant rendra évidemment visible la moindre trace de doigt. La prise en main est satisfaisante et le smartphone bien équilibré, si bien que même lors de longues sessions d’utilisation, son poids n’est pas fatiguant pour les mains.

Audio

Le Samsung Galaxy A42 5G ne propose pas de son stéréo, mais son unique haut-parleur situé sur la tranche inférieure délivre un son tout à fait convaincant, si tant est que vous ne montiez pas le volume trop fort. Évidemment, comme d’habitude avec les haut-parleurs intégrés, le son manque de basse, mais permet tout de même une écoute agréable et profite dans l’ensemble d’un niveau de fréquences bien équilibré.

Pour les amateurs de l’analogique, une prise mini-jack 3,5 mm est disponible. Elle permet d’y brancher votre casque ou vos écouteurs. Ceux fournis de base étant de piètre qualité, nous avons testé l’appareil à l’aide d’un Sennheiser HD25. Le rendu sonore délivré par ce smartphone est totalement convaincant. Et il va sans dire que vous pourrez aussi y synchroniser vos écouteurs Bluetooth pour une écoute sans fil, mais est-il réellement besoin de le préciser ?

Écran

L’écran du Samsung Galaxy A42 5G est sans conteste son point fort. Samsung nous propose ici un écran Super AMOLED HD+ de 6,6 pouces au ratio 20:9 et offrant une définition de 1600×720 pixels pour une densité de 399 pixels par pouces. Le tout profite d’un taux de contraste de 1000000:1 (habituel sur ce type d’écran), et une luminosité maximale qui, bien que moins puissante que les smartphones haut de gamme de la marque, reste très satisfaisante et lisible même en plein soleil.

Dernier point à aborder, la fréquence de rafraîchissement de cette dalle : celle-ci reste limitée à 60Hz. Si vous n’avez pas encore goûté au 120Hz sur un écran de smartphone, ce point peut sembler anecdotique, mais en jeu par exemple, la différence est flagrante.

Malgré tout, cet écran délivre de très belles performances. La qualité de l’affichage proposé par le Galaxy A42 5G au premier allumage est impressionnante, surtout pour un smartphone proposé à moins de 400 €. La calibration est très correcte, les détails sont nets, les couleurs vives. Cet écran est réellement agréable à utiliser.

Hardware et Performances

Contrairement à son grand frère, le Galaxy A51 5G qui était équipé d’un processeur Exynos, le Samsung Galaxy A42 5G est équipé du tout récent Qualcomm Snapdragon 750G épaulé de 4Go de mémoire vive. Plus petit et moins cher, mais pas moins performant puisque les benchmarks montrent des résultats plus que convaincants. C’est le même processeur que l’on retrouve d’ailleurs sur le Xiaomi Mi 10T Lite et que nous avons testé récemment.

En Single-Core sur Geekbench, le Galaxy A42 5G obtient un score de 657, dépassant donc les performances proposées par le Xiaomi Mi 9T Pro et son Snapdragon 855. En multi-core c’est un score de quasiment 1900 points qui, cette fois-ci, lui permet de se placer entre les performances proposées par un K20 Pro ou un Poco F1. Le plus concluant reste ses résultats sur Slingshot Extreme de 3DMark, où il s’en sort en délivrant des performances supérieures à 62% des appareils du marché.

Ce qu’il faut déduire de ces résultats c’est que le couple Snapdragon 750G + 4Go de RAM offre des performances légèrement supérieures aux smartphones habituellement proposés dans cette gamme tarifaire. Au quotidien, le smartphone est fluide et ne montre aucun signe de ralentissement. Le téléphone est réactif, même sur les jeux gourmands du moment et c’est surtout sur ce point qu’il révèle son potentiel. Genshin Impact par exemple tourne sans problèmes et jouer sur ce smartphone est un réel bonheur. Après une session de plusieurs heures de jeu, aucune chauffe excessive ni aucun ralentissement du Galaxy A42 5G n’est à noter. Encore donc un bon point pour Samsung.

Côté stockage, le Galaxy A42 5G bénéficie de 128 Go (106 disponible en prenant en compte l’OS et les applications embarquées). Sa capacité de stockage peut être extensible jusqu’à 1 To via micro SD. Une bonne capacité de base avec des perspectives d’extensions intéressantes : vous aurez de quoi faire pour stocker vos photos et vidéos, vos applications et vos fichiers sans trop vous inquiéter de l’espace restant.

Photographie

Passons au dos de l’appareil, et plus précisément à la partie photo. Nous avons le droit ici à un module proposant 4 capteurs. Un capteur principal de 48 Mpx ouvrant à f/1.8 avec un champ de vision de 80°, un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx ouvrant à f/2.2 offrant quant à lui un champ de vision de 123°, un capteur macro de 5 Mpx ouvrant à f/2.4 et pour finir un capteur TOF (appelé par Samsung capteur « portrait ») de 5Mpx ouvrant également à f/2.4.

Pas de téléobjectif, donc. Cependant il sera possible, via le capteur principal de 48 Mpx, de recadrer un peu l’image sans trop perdre en qualité. À noter que le smartphone offre un zoom numérique allant jusqu’à x10.

Côté vidéo, bien que l’écran ne puisse pas afficher une si grande définition, vous pourrez sans soucis filmer jusqu’en 4K UHD à 30 images par secondes, et en slow motion jusqu’à 240ips en HD. La stabilisation est numérique et s’en sort relativement bien pour couvrir les faibles mouvements. Attention cependant à ne pas bouger trop brusquement.

La qualité des photos est très respectable. Sur le capteur principal, malgré un traitement logiciel un peut trop présent, les résultats sont beaux, net et précis et les contrastes saisissants. Comme d’habitude chez Samsung, on aura cependant un résultat un peu trop saturé, chose qui, au fil du temps, est presque devenue une marque de fabrique de la firme coréenne. Le mode portrait est également convaincant, offrant des clichés propres et bien détourés, même s’il subsiste quelques erreurs dans les zones complexes comme les cheveux ou les accessoires.

L’ultra grand-angle cependant n’est clairement pas le plus convaincant du marché. Même si dans l’ensemble les photos restent respectables, on constate une perte de détail et des zones floues sur les bords. L’image a tendance à être lissée par la partie logicielle ce qui rend les clichés moins saisissants. On retrouvera également sur les extrêmes bords de l’image quelques aberrations chromatiques qui ne sont cependant visibles que si vous zoomez réellement dans l’image.

Le capteur macro de 5 Mpx offre quant à lui de bons résultats : les photos sont très correctes, bien détaillées et la saturation offre des couleurs fidèles sans être trop accentuées.

Pour finir, le capteur frontal de 20 Mpx s’en sort bien dans la prise d’autoportrait. En revanche, le mode portrait fait preuve des mêmes défauts à l’avant qu’à l’arrière, puisqu’il rencontre quelques difficultés à détourer au niveau des cheveux et de l’extrémité des oreilles, par exemple. Les couleurs sont fidèles à la réalité et le traitement logiciel reste assez naturel pour ne pas entraver l’expérience. Attention cependant aux filtres « beauté » qui ont tendance à cruellement dénaturer les photos en lissant la peau.

Batterie, autonomie et recharge

Le Galaxy A42 5G est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui, selon la marque, lui permet de tenir jusqu’à 34 heures en lecture de vidéo locale, ou encore jusqu’à 21h en utilisation internet.

Dans les faits, cette batterie s’en sort très bien. En utilisation intensive en jeu vidéo, la batterie a tenu sans problèmes presque 5 heures lors de notre test. En utilisation « standard » regroupant des SMS, des Appels, l’utilisation de diverses applications de réseaux sociaux, de vidéo en VOD et un peu de jeu vidéo, le Galaxy A42 5G a tenu presque 25 heures. Vous pouvez donc, si votre utilisation n’est pas trop intensive, planifier une recharge au bout d’une journée et demie. Une autonomie très respectable, pour un smartphone Samsung tout du moins.

Côté recharge, Samsung annonce une recharge « rapide » de 15W qui dans les faits n’est pas si rapide que cela. Il faudra compter environ deux heures pour une recharge complète et une heure pour récupérer 50% de batterie. Mis en perspective face à l’autonomie du smartphone, tout cela reste cependant très correct.

Connectivité

Le Samsung Galaxy A42 5G couvre l’ensemble des fréquences 5G FDD et TDD Sub 6, mais également l’ensemble du réseau 4G LTE et antérieurs. Il prend également en charge le Bluetooth en version 5.0 et le NFC, mais petit point négatif cependant côté wifi puisqu’il se limitera au Wifi 802.11 AC (aussi appelé Wifi 6). Ce petit détail aurait pu rendre le smartphone encore plus attractif. Les modèles haut de gamme de la marque en bénéficient depuis près de deux ans (oui oui, le Galaxy S10 est bien compatible Wifi 6), alors pourquoi ne pas apporter la technologie au A42 5G ?

Environnement

Samsung Oolige, nous sommes là en sortie de boîte sur un One UI en version 2.5, lequel est basé sur Android 10. S’il y a quelque temps, One UI était loin d’être agréable à utiliser, l’interface dans sa version la plus récente s’est grandement simplifiée et épurée, ce qui la rend plaisante au quotidien. Sous cette version, comme expliqué lors des tests hardware et performance, l’ensemble tourne sans sourciller. One UI est fluide et simple à appréhender si vous n’y avez jamais touché. Notez enfin, que le A42 5G fait bien partie des smartphones qui profiteront de la mise à jour vers Android 11 / One UI 3.0.