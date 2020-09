Samsung TV Plus débarque sur les Galaxy S20 et S10 : 26 chaînes TV accessibles gratuitement

Le service Samsung TV Plus est désormais disponible sur une poignée de smartphones Galaxy dont les Galaxy S20, Galaxy S10, les Note 20 et Note 10. Le service était jusqu'ici uniquement sur les Smart TV du constructeur. En France, elle propose une trentaine de chaînes TV thématiques dédiées à l’actualité, au sport, ou encore au divertissement.

Samsung TV Plus est un service de streaming particulier en ce sens qu'il n'est accessible que sur les appareils du constructeur coréen. Pour le moment, il n'a pas vocation à concurrencer Netflix ou Disney+ puisqu'il est axé uniquement sur des programmes TV, à l'instar de l'application Molotov.tv qui pourrait bientôt débarquer sur les box Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom.

« Alors que l’accès aux contenus se dynamise, les meilleurs téléviseurs seront définis par leur capacité à offrir une expérience plus en phase avec les goûts des spectateurs », explique Samsung sur son site web. Lancé en novembre 2019, Samsung TV Plus était jusqu'ici disponible uniquement sur les Smart TV Samsung (tous les modèles sortis à partir de 2016 sont compatibles). Depuis le 23 septembre 2020, l'application est accessible sur une poignée de smartphones du constructeur.

Si vous possédez un modèle dans les séries Galaxy Note 20, Galaxy S20, Galaxy Note 10 ou Galaxy S10, vous pouvez profiter de l'application sur votre appareil. Il est assez surprenant que le Galaxy Z Fold 2 ne soit pas annoncé compatible. Il s'agit pourtant de l'un des derniers flagships du constructeur et son format en fait un support idéal pour ce genre de service.

Samsung TV Plus : près de 30 chaînes thématiques disponibles en France

En avril 2020, la sélection de chaînes disponibles sur Samsung TV Plus s'est élargie avec l'intégration de 4 nouvelles chaînes gratuites Rakuten TV. Créées spécialement par Rakuten, ces chaînes vous proposent des films et des séries gratuitement en diffusion continue 24/24 h. Le service compte au total 26 chaînes axées actualité, sport et divertissement. Parmi elles, on peut citer Euronews, Coach Club, Motor Sport, MySurf, l’Atelier des Chefs ou encore Humanity.

Il est probable que Samsung TV Plus soit ouvert à d'autres smartphones de la marque dans les mois à venir. Sur les modèles compatibles, il est déjà possible de télécharger l'application depuis le Google Play Store et le Galaxy Store. En avril dernier, le constructeur annonçait que le service disposait déjà « de centaines de milliers de téléspectateurs en France, devenant l’un des services OTT les plus populaires sur les Smart TV Samsung ».