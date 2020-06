Molotov pourrait bientôt débarquer dans les box Orange, Free, SFR et Bouygues

Molotov annonce la création de Molotov Solutions, une entreprise B2B dont le but est de proposer sa plateforme TV à d’autres acteurs industriels, notamment Orange, Free, SFR et Bouygues. De quoi nourrir l’espoir que les services Molotov débarquent prochainement sur Livebox, Freebox, box SFR et BBox.

Molotov.tv annonce dans un communiqué de presse rla création de Molotov Solutions, une nouvelle entité dont le but est de proposer « des solutions clés en main » ou « opérées pour la réalisation de projets OTT » – Over The Top, ce qui signifie hors de l’offre des opérateurs. Le but de Molotov Solutions est donc de devenir chez certains opérateurs le gestionnaire des services TV.

Molotov veut proposer ses services aux entreprises

Dans le cas où Molotov est retenu, par Orange, Free, SFR ou Bougues, rien ne garantit que le service apparaîtra sur les Livebox, Freebox, box SFR et BBox sous la marque Molotov. Les clients professionnels de Molotov Solutions pourront en effet « créer, gérer, héberger et éditorialiser des plates-formes à la fois linéaires et non linéaires, gratuites et payantes, des chaînes en direct et des contenus vidéos à la demande », selon leurs besoins.

Il n’est donc pas question de simplement vendre une application qui pourrait se retrouver sur ces box comme la firme le fait déjà avec les appareils sous Android TV. On peut néanmoins imaginer que les fonctionnalités du service, comme la présentation générale, le replay ainsi que certains bouquets soit communs aux opérateurs qui font appel à Molotov Solutions. D’ailleurs, Molotov Solutions compte bien se frayer un chemin dans d’autres secteurs en s’adaptant au maximum.

« Chaque éditeur, opérateur ou collectivité est légitime à avoir sa propre plate-forme, si le contenu est pertinent », souligne le président de Molotov Jean-David Blanc qui ajoute que son service peut se retrouver par exemple aussi dans « une chaîne d’hôtel qui voudrait moderniser sa plate-forme de diffusion dans les chambres ». Le responsable insiste également sur le fait que les services de Molotov intéressent aussi des acteurs étrangers.

Près d’une « demi-douzaine » de clients auraient déjà manifesté leur intérêt pour cette solution. Que pensez-vous de ce changement de stratégie de Molotov ? Aimeriez-vous voir le service débarquer dans votre box ? Partagez votre avis dans les commentaires.