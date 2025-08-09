Les smartphones premium à 128 Go de stockage pourraient bientôt disparaître, un moyen de nous faire payer plus cher ?

En retirant la configuration 128 Go sur l'iPhone 17 Pro, Apple pourrait initier un mouvement qui se répercute sur les smartphones Android.

Nous dirigeons-nous vers la fin des smartphones haut de gamme à 128 Go de stockage ? Selon le leaker Instant Digital, Apple va supprimer l'option 128 Go sur l'iPhone 17 Pro, attendu dans un mois. Elle n'était déjà plus disponible sur le modèle le plus premium depuis l'iPhone 15 Pro Max. Les consommateurs qui n'ont pas besoin d'autant d'espace, parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de photos et vidéos, ou, car ils utilisent iCloud, n'auront plus le choix et devront accepter de payer plus cher pour une fonction dont ils n'ont pas besoin, et qu'ils ont encore moins demandé.

Pour Apple, faire disparaître la configuration 128 Go est une manière douce d'augmenter ses prix. Maintenant que l'entreprise a convaincu bon nombre d'utilisateurs de payer un abonnement iCloud, difficilement résiliable si l'on souhaite conserver ses données sans avoir à les transférer ailleurs (on sait qu'une majorité d'utilisateurs ne le fera pas), la marque à la pomme fait disparaître les iPhone avec moins de stockage, qui profitent justement le plus de ce service.

Des Galaxy S26 et Pixel 11 Pro sans option 128 Go ?

Généralement, ce genre de stratégie d'Apple est rapidement adopté par la concurrence Android. Si l'entreprise états-unienne se le permet, pourquoi ne pas suivre la tendance ? Dans certains cas, on se demande même si les fabricants n'attendaient pas qu'Apple ose se lancer pour en profiter sans voir son image de marque se dégrader. On se souvient qu'à partir du moment auquel l'iPhone n'était plus livré avec un chargeur dans la boite, les constructeurs Android ont vite emprunté la même voie.

Apple dicte le tempo sur le marché, et il ne serait pas surprenant de voir les modèles Android 128 Go haut de gamme se raréfier dans les prochaines années. Les Pixel 10 et Pixel 10 Pro qui vont être lancés dans quelques jours devraient conserver une variante 128 Go. Mais le Pixel 11 Pro offrira-t-il toujours cette option ? Rien n'est moins sûr. Chez Samsung, le Galaxy S23 Ultra a déjà enterré les 128 Go sur ce modèle. Avec les Galaxy S26, on peut craindre sa disparition également sur les modèles de base.