Xiaomi a vendu plus de smartphones qu’Apple pour la première fois depuis trois ans

Plus de smartphones Xiaomi que d'iPhone ont été vendus dans le monde en août 2024, une première depuis 2021. Mais Apple s'apprête à repasser devant, avec la disponibilité imminente des iPhone 16.

Xiaomi est l'une des marques de smartphone en forme sur le marché en 2024 et confirme sa croissance cette année en s'emparant de la deuxième place du classement des vendeurs les plus importants dans le monde en août, reléguant Apple en troisième position. Xiaomi n'avait plus été devant Apple depuis exactement trois ans, en août 2021, selon les données du cabinet d'analyse Counterpoint. Samsung reste solide leader.

Xiaomi profite aussi du déclin marqué des ventes d'Apple, qui connait toujours une grosse période de creux pendant l'été. Nul doute que le constructeur américain va remonter la pente et repasser devant Xiaomi dès le mois de septembre, avec la sortie des iPhone 16 prévue pour ce 20 septembre.

Xiaomi n'est plus seulement une marque de produits pas chers

En difficulté en 2022 et au début de l'année 2023, Xiaomi a repris sa marche en avant depuis à peu près un an. “Xiaomi a adopté une stratégie de produits plus légère cette année, concentrant ses forces sur la création d'un modèle phare par gamme de prix, plutôt que de lancer plusieurs appareils dans un seul segment”, détaille Tarun Pathak, directeur de recherche.

Crédit : Counterpoint

Le rapport souligne que la marque reste très puissante sur les appareils d'entrée de gamme et de milieu de gamme, mais qu'elle a aussi réussi à progresser sur le haut de gamme, notamment sous l'impulsion de ses smartphones pliables et de ses modèles Ultra. L'essentiel des ventes de Xiaomi est néanmoins encore réalisé sur les produits à bas prix. Les Redmi 13 et Redmi Note 13 se sont écoulés comme des petits pains dans les marchés émergents : en Inde, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique.

Il convient d'ailleurs de préciser que Xiaomi a vendu plus de smartphones qu'Apple le mois dernier, mais que cela ne signifie pas que cette activité lui a rapporté plus d'argent qu'à son concurrent. Les iPhone sont des smartphones coûteux et sur lesquels Apple parvient à marger allègrement. En termes de chiffre d'affaires et surtout de bénéfices, il n'est pas risqué de pronostiquer qu'Apple se trouve bien devant Xiaomi.

Source : Counterpoint