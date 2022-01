Samsung présente une télécommande TV qui se recharge avec les ondes WiFi

En marge du CES 2022, Samsung a annoncé l’arrivée de nouvelles télécommandes pour téléviseurs capables de se recharger avec les ondes WiFi. Plus besoin de brancher cette dernière, il suffira d’être équipé d’un routeur traditionnel pour ne jamais être à court de jus. La firme coréenne confirme ainsi sa volonté de se passer définitivement des piles AAA.

L’année 2022 sera chargée pour la division TV de Samsung. La firme coréenne profite du CES 2022 pour présenter toutes les nouveautés à venir dans ce secteur, dont nous avons déjà eu un bel aperçu. Les nouveaux modèles qui sortiront cette année seront ainsi équipés d’un Gaming Hub donnant directement accès à Stadia et GeForce Now. Soucieux de rester dans l’air du temps, le constructeur a également annoncé qu’il sera possible d’acheter et d’afficher des NFT via son téléviseur.

Autre problématique actuelle, Samsung s’est attardé sur les questions environnementales. En 2021, le géant coréen avait présenté l’Eco Remote, une télécommande capable de se recharger à l’énergie solaire. Les efforts dans le domaine se poursuivent, avec cette fois une toute nouvelle technologie : le RF harvesting. Littéralement « récolte de fréquences radio », cette dernière va permettre aux télécommandes de se recharger grâce à un routeur WiFi.

Utilisez votre routeur WiFi pour recharger votre télécommande

Pour ce faire, les télécommandes « collectent les ondes radio des routeurs et les convertissent en énergie », explique Samsung. Comme on peut s’en douter, cette technologie n’est pas assez puissante pour recharger de gros appareils. En revanche, elle convient parfaitement aux télécommandes TV. Dans le cas où les besoins en recharge sont plus importants, Samsung a bien sûr prévu des alternatives. Il est ainsi possible d’alimenter la batterie avec les lumières intérieures et extérieures, ainsi que la brancher en USB-C.

Sur le même sujet — Samsung compte vendre plus de TV 8K que de TV 4K en 2022

L’objectif pour la firme est clair : sortir de la pile AAA, utilisée depuis des années, mais qui toute aussi polluante qu’elle est efficace. En se lançant dans l’énergie solaire, Samsung avait prédit que celle-ci empêcherait le gaspillage de 99 millions de piles en sept ans. Dans la même lignée, le constructeur développe des solutions similaires telles que « exploiter l’énergie cinétique créée lorsque la télécommande est secouée » et « utiliser l’énergie vibratoire créée lorsque le microphone capte des sons ».

Source : The Verge