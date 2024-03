Dans un communiqué de presse publié ce lundi 11 mars, Airbnb annonce de nouvelles mesures pour renforcer la protection de la vie privée des utilisateurs. En effet, l'entreprise compte interdire l'utilisation de caméras de sécurité à l'intérieur des logements.

Alors que Airbnb compte exploiter l'IA pour créer un “concierge ultime” capable de s'adapter en fonction des préférences et des besoins des hôtes, le leader de la location temporaire vient d'annoncer des mesures inédites pour renforcer la protection de la vie privée des locataires.

Dans un communiqué de presse publié ce lundi 11 mars 2024, l'entreprise confirme l'interdiction pure et simple des caméras de sécurité à l'intérieur des logements, et ce “dans le monde entier”. Jusqu'à présent, la société autorisait les propriétaires à utiliser des caméras de sécurité dans certaines parties communes de leurs logements comme des couloirs ou encore le salon.

Seules conditions, il fallait que la présence des caméras soit clairement indiquée sur l'annonce, tout comme leur localisation exacte. Et bien évidemment, les appareils ne pouvaient pas non plus être installés dans les chambres ou les salles de bain. Malheureusement, les histoires sordides d'espionnage de locataires ne manquent pas, à l'image de cette utilisatrice française qui a découvert en 2022 plusieurs caméras espion dans la chambre et la salle de bain de son logement Airbnb.

Airbnb interdit les caméras à l'intérieur des logements, c'est officiel

Pour mettre fin à l'un des principaux fléaux de la plateforme, Airbnb s'est donc décidé à agir. “Notre objectif, avec ces nouvelles règles, est d'offrir à la communauté une plus grande clarté sur ce à quoi ils peuvent s'attendre sur Airbnb. Ces changements ont été effectués en consultation avec les hôtes, les voyageurs ainsi que des experts en matière de protection de vie privée”, certifie l'entreprise.

Mais ce n'est pas tout puisque la société a également détaillé d'autres mesures relatives aux caméras extérieures et à d'autres dispositifs comme les détecteurs de bruits.

D'autres mesures pour les caméras extérieures et les détecteurs de bruit

Ainsi, les visiophones et les détecteurs de bruit restent autorisés, à condition de signaler leur présence sur l'annonce. De plus, les détecteurs de bruit doivent se contenter de mesurer uniquement le niveau sonore, sans enregistrer et transmettre les sons et/ou les conversations des locataires. Par ailleurs, ils sont autorisés uniquement dans les espaces communs des logements.

Concernant les caméras extérieures, leur utilisation reste permise, à condition de les signaler une fois encore. Ensuite, elles ne devront pas être installées dans certaines zones comme des douches ou un sauna/zone piscine par exemple. Quid des caméras extérieures qui permettraient de voir l'intérieur d'un logement ? Airbnb reste flou sur ce point.

Histoire de laisser le temps aux hôtes de se mettre en conformité, Airbnb précise que ces mesures entreront en application le 30 avril prochain. A partir de cette date, en cas de manquements avérés, la plateforme pourra aller jusqu'à la suppression du compte ou de l'annonce. Des sanctions qui s'ajoutent aux éventuelles poursuites judiciaires décrétées par un locataire mécontent.