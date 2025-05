Windows 11 va vous obliger à utiliser cette fonctionnalité que beaucoup détestent, vous n’aurez pas le choix

L’IA s’immisce partout dans Windows 11. Microsoft fait en effet tout pour l’intégrer sur tous les segments. Paramètres, Explorateur de Fichiers, Photos… Copilot va faire son entrée partout sur le système d’exploitation. De quoi agacer les utilisateurs allergiques à cette technologie, mais pas de panique, l'usage promet d'être aussi discret qu'utile.

Microsoft mise énormément sur l’IA, on le sait, mais son utilisation reste encore assez marginale. La firme de Redmond compte passer la seconde avec de nouvelles annonces. Le but ? Inclure son IA Copilot partout dans Windows 11, au point de le rendre obligatoire. La bonne nouvelle, c’est que cette intégration sera naturelle.

Parmi les nouveautés à venir, Microsoft évoque l’intégration de Copilot aux paramètres. Ainsi, plus besoin de chercher un sous menu précis. L’exemple donné par Microsoft est simple : dans les paramètres, on tape « mon texte est trop petit » et les paramètres proposent automatiquement de l’agrandir. Malin.

Plusieurs outils IA arrivent dans Windows 11

D’autres usages ont également été présentés, comme l’outil de capture parfait. En prenant un screenshot d’un visuel sur internet, il peut arriver qu’on déborde un peu. L’IA corrigera ce souci. Plus encore, l’IA inclus dans Photos permettra de modifier la luminosité automatiquement. Si un cliché est trop sombre, Copilot le rendra plus lisible.

Clic to Do accueillera aussi plusieurs améliorations. Les utilisateurs pourront ainsi utiliser Copilot pour modifier rapidement un texte, une image ou le lire à voix haute. L’explorateur de fichiers permettra aussi d’utiliser Copilot, sans plus de précisions. L’IA pourrait-il nous permettre de retrouver quelque chose de précis en lui posant une simple question ? Possible.

En tout cas, Microsoft mise énormément sur l’IA dans le futur. Ces améliorations vont débarquer prochainement dans Windows 11 et il sera presque obligatoire de les utiliser. On peut saluer le fait que cette intégration semble naturelle, et pour l’instant dédiés aux PC certifiés Copilot + (avec un NPU puissant, donc). Les Insiders seront évidemment servis les premiers.

La question de Windows 12 peut également se poser. Windows 11 entre dans sa cinquième année d’existence et il est maintenant temps d’envisager la suite. Il est plus que probable que la prochaine itération soit totalement centrée autour de Copilot et que ces annonces ne soient qu’un galop d’essai avant d’entrer dans l’ère du tout IA.

Source : Microsoft