Galaxy Z Flip 5 : vous pouvez déjà afficher toutes vos applications sur l’écran externe sans attendre la solution de Samsung

Alors qu’il fallait jusqu’à présent se contenter de widgets sur l’écran externe de vos Galaxy Z Flip, le dernier modèle sera capable d’afficher toutes vos applications, mais pas de matière native. Pour cela, il faut passer par une solution de contournement.

Les widgets sont au cœur du nouvel écran de couverture “Flex Window” du Galaxy Z Flip 5, mais leur utilisation est assez limitée. Samsung bloque par exemple l’utilisation de Google Wallet sur l’écran externe, mais pas de sa propre application Samsung Wallet. Pourtant, le géant coréen s’est associé à Google pour permettre l’affichage de certaines de ses applications sous forme de Widgets, dont notamment Maps ou encore YouTube.

Malgré des efforts de Samsung pour rendre l’écran externe plus utile, ce dernier ne permet toujours pas d’utiliser l’intégralité des applications disponibles sur votre smartphone. On sait déjà que Samsung travaille à une solution baptisée Good Lock, mais elle est beaucoup moins populaire. En attendant qu’elle soit déployée plus largement, un développeur tiers a déjà pris le problème à bras le corps, et vient de lancer une application assez ingénieuse. Elle permet de faire exactement la même chose, mais est compatible avec plus d’applications et plus de widgets.

CoverScreen OS vous permet d’utiliser toutes vos applications sur l’écran externe

Dans un post sur X, le nouveau nom de Twitter, le développeur de CoverScreen OS a confirmé que le support expérimental de l'application est désormais disponible sur le Galaxy Z Flip 5, avant même que le lancement officiel n'ait eu lieu. Le développeur aurait passé « littéralement des jours » dans un magasin Samsung avec l’appareil pour tester son application.

CoverScreen OS permet aux utilisateurs de forcer l'exécution de n'importe quelle application ou widget sur l'écran de leur téléphone à clapet. Il s'agit d'un outil intéressant, qui était déjà disponible sur d’autres appareils, tels que le Galaxy Z Flip 4 et l'OPPO Find N2 Flip.

Pour rappel, bien que la mise à jour de l’application CoverScreen OS soit déjà disponible sur le Play Store, le développeur précise que celle-ci n'offre pour l'instant qu'un “support expérimental”. Il se peut donc qu'il y ait quelques bugs à résoudre avant que tout fonctionne comme vous le souhaitez.