Galaxy Z Flip 5 : on adore ces quatre fonctionnalités de l’écran externe

Le Galaxy Z Flip 5 a été officialisé et sa principale nouveauté réside dans son écran externe. Plus qu’un gadget, il change totalement la manière d’utiliser son téléphone au quotidien. Lors de notre prise en main, nous avons constaté quatre usages réellement intéressants.

Le Galaxy Z Flip 5 a été annoncé par Samsung lors de son événement Unpacked. Nouveau processeur, nouvelle charnière en goutte d’eau, mais aussi et surtout nouveau design. Le constructeur coréen reprend cet aspect « smartphone à clapet » avec cet écran interne qui se referme sur lui-même, mais mise surtout sur la nouvelle dalle externe. C'est elle qui représente la vraie évolution de la gamme.

Cet écran (HD+ et 60 Hz) mesure de 3,4 pouces. Une augmentation de taille de 278% par rapport à celui du Z Flip 4. Plus question de n’afficher que les notifications, l’écran gagne en utilité, transformant même la manière dont nous interagissons avec.

Quatre usages qui nous ont séduit sur l’écran externe du Z Flip 5

Contrairement à l’écran extérieur du Z Fold 5, celui du Z Flip 5 n’est pas une « extension » de l’écran intérieur. Concrètement, cela signifie qu’il n’est pas possible d’afficher un « bureau » avec des icones comme c’est le cas sur la dalle principale. En réalité, seule une poignée d’applications pourront s’y incruster, mais elles sont totalement adaptées. Nous avons des applications Samsung, mais aussi signées Google. Selon certaines indiscrétions, le constructeur prévoirait d’étendre l’utilisation de cet écran à des développeurs tiers, et ce très rapidement.

L’écran externe tel qu’il est au lancement peut néanmoins déjà proposer un sacré changement dans nos usages. Ceux qui utilisent un Flip 4 ou plus ancien savent qu’il est fréquent d’ouvrir son téléphone pour regarder le contenu d'une notification, écrire un message ou juste vérifier un truc. La petite dalle de 1,8 pouces était limitée et ne donnait qu'un aperçu. Ce n'est plus le cas avec le Z Flip 5.

Voici quatre usages intéressants que nous avons repéré lors de notre prise en main :

Ecrire un message

L’application Messages de Samsung est adaptée à cet écran externe. De ce fait, on peut les lire sans ouvrir le téléphone… et même y répondre. Le clavier du constructeur est en effet pensé pour le petit affichage 3,4 pouces (on ne sait pas encore si ce sera le cas de Gboard). Bien entendu, c’est utile pour répondre un « ok je suis là dans cinq minutes» quand on marche dans la rue, pas pour écrire un roman russe. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser l’écran intérieur, tout de même plus pratique.

Regarder la météo

Une des autres applications de l’écran externe concerne la météo. Ici, l’usage est très limité, mais cela permet d’avoir rapidement les prévisions sans ouvrir l’application au sein du téléphone d’un simple glissement de doigt.

S’orienter avec Google Maps

En visite dans une ville qu’on ne connaît pas, on a tous ce reflexe d’allumer Google Maps sur son téléphone. Sur le Z Flip 5, l’écran externe permet de s'orienter sans déplier l’écran. Pratique pour économiser de la batterie en marchant, mais aussi pour des questions de sécurité, le téléphone étant mieux tenu en main grâce à sa taille. Toutes les fonctionnalités de l’app fonctionnent comme sur la version « classique », que ce soit la navigation ou les itinéraires.

Se prendre en photo

Sur un smartphone pliable, se prendre en photo avec le capteur extérieur est possible, mais nécessite quelques aménagements. Sur le Flip 5, les deux capteurs extérieurs (de 12 mégapixels) peuvent être mis à contribution et il suffit d’interagir avec l’écran externe comme on le fait d’habitude. Cela donne des résultats bien meilleurs que le médiocre capteur selfie de 10 mégapixels trônant sur l'écran interne.

Personnaliser à fond son smartphone

Ce n’est pas vraiment un usage à proprement parler, mais il est toujours plaisant de personnaliser son téléphone. Sur le Z Flip 5, des fonds d’écrans animés ont été pensés pour le format particulier de la dalle. Samsung veut d’ailleurs beaucoup miser sur cet aspect : le constructeur a prévu des coques fantaisies et équipées de puces NFC. Une fois le téléphone habillé, l’écran prend les couleurs et les motifs de la coque externe. Rigolo.

Il s’agit là de quatre petits usages intéressants que nous avons repéré lors de notre prise en main. Sur le papier, certains peuvent changer drastiquement notre manière d’utiliser le pliable (Messages, Maps) et d’autres ressemblent plus à des gadgets sympathiques qu’autre chose (Fonds d’écrans, Météo).

Il faudra maintenant déterminer si tout ça dispose d’un réel intérêt à la longue. Une question à laquelle nous répondrons lors de notre test.