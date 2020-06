Samsung Galaxy Watch 3 : voici les premières photos montrant la nouvelle interface

Samsung présentera bientôt la Galaxy Watch 3, successeur de la Galaxy Watch de première génération. De nouvelles photos de la montre connectée viennent de fuiter, la montrant pour la première fois en marche. Les images nous permettent d’avoir un premier aperçu de la nouvelle interface de Tizen OS.

Deux années se sont écoulées depuis la sortie de la Galaxy Watch de première génération. Samsung a visiblement décidé de faire comme si son successeur était sorti l’année dernière. La nouvelle montre connectée s’appellerait non pas Galaxy Watch 2 comme on s’y attendait, mais Galaxy Watch 3, un saut d’une génération qui se justifierait non seulement par la volonté d’éviter une confusion dans les esprits avec la Galaxy Watch Active 2.

Après les premières photos de la montre aperçues sur le site d’un organisme de certification sud-coréen, la chaîne YouTube TechTalkTV vient de mettre en ligne une série d’autres photos qui la présentent mieux. On dispose désormais d’un meilleur aperçu du design, la Galaxy Watch 3 étant présentée en pleine marche comme vous pouvez le voir dans le tweet en fin d’article. L’écran allumé laisse apercevoir la nouvelle interface. Les icônes ont été légèrement modifiées et affichent des couleurs plus contrastées. Ces changements préfigurent la nouvelle version de Tizen OS (5.5).

Pas de changement niveau design

S’il y a une chose dont les fans peuvent se réjouir, c’est le retour de la lunette rotative physique qui était absente des Galaxy Watch Active et Watch Active 2. Le design de la montre connectée est très similaire à celui de la Galaxy Watch de première génération si on laisse de côté les deux boutons latéraux qui ont une forme plus cylindrique.

Enfin, pour ce qui est des caractéristiques, c’est à l’intérieur de la montre qu’on retrouvera les vrais changements. Tout d’abord, deux versions de taille différentes seraient lancées : une avec un cadran de 41 mm (1,2 pouce) et une version plus grande de 45 mm (1,4 pouce). Contrairement à la montre actuelle, la Galaxy Watch 3 disposerait d’un électrocardiogramme (ECG), d’une fonction de mesure de la tension artérielle et d’un meilleur suivi du sommeil.

Le GPS sera également de retour, tout comme l’étanchéité. On passe de 1,5 à 2 Go pour la RAM et de 4 à 8 Go pour le stockage interne. La montre devrait être officialisée début août lors de la conférence de présentation des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra.