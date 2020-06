Galaxy Watch 3 : voici le design de la montre connectée Samsung

La Galaxy Watch 3, la prochaine montre connectée de Samsung, continue de se dévoiler ! Plusieurs semaines avant sa présentation officielle, deux photos volées de la smartwatch sont apparues sur le site d’un organisme de certification sud-coréen. On y découvre dans les détails le design de la montre.

Ce 17 juin, la National Radio Research Agency, un organisme de certification en Corée du Sud, a mis en ligne deux photographies de la Galaxy Watch 3. Comme prévu, Samsung proposera bien deux variantes de la montre : une édition de 41 mm et un modèle de 45 mm. Les écrans tactiles mesurent respectivement 1,2 et 1,4 pouces.

Présentation en juillet 2020 pour la Galaxy Watch 3 ?

Comme ont peut le voir, la Watch 3 signe le retour de la lunette rotative physique déjà présente sur la première Galaxy Watch, mais absente de la Galaxy Watch Active et Active 2. Cette dernière embarquait néanmoins une lunette virtuelle intégrée à l’écran. Sans surprise, les bordures qui cerclent l’écran AMOLED sont plus fines que sur les précédentes générations.

Selon les informations publiées dans la base de données de la National Radio Research Agency, les Galaxy Watch 3 sont certifiées IP68 et sont équipée d’1 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne. Enfin, la variante de 41 mm est alimentée par une batterie de 247mAh. La version 45 mm dispose par contre d’un accumulateur de 340mAh.

D’après les informations de SamMobile, Samsung pourrait présenter la Watch 3 lors d’une conférence en juillet. Finalement, le constructeur ne profiterait pas de la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy Note 20 pour révéler son nouvel accessoire. La sortie sur le marché serait prévue dans le courant du mois d’août. On vous en dit plus dès que possible sur la Watch 3. En attendant plus d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : SamMobile