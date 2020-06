Galaxy Watch 3 : Samsung présenterait sa nouvelle montre connectée avec le Galaxy Note 20

La Galaxy Watch 3 devrait arriver dans les prochaines semaines. La montre connectée de Samsung a en effet passé les certifications adéquates et est brièvement apparue sur le site coréen du constructeur. Elle devrait être présentée en août avec d’autres produits de la marque.

La Samsung Galaxy Watch 3 devrait être présentée dans peu de temps. C’est en tout cas ce que laisse penser le faisceau d’indices laissé par le constructeur coréen. Le produit est d’abord passé dans le viseur de l’organisme de certification des télécoms thaïlandais, sous le nom de Galaxy Watch 3. Ceux qui connaissent un peu la gamme tiqueront, puisqu’il n’y a pas eu de Galaxy Watch 2.

Samsung sauterait une génération pour une raison toute simple : éviter la confusion avec la Galaxy Active 2 sortie l’année dernière. La montre sera disponible en deux versions : une avec un écran Gorilla Glass XD de 41 mm de diamètre et une autre plus grande, de 45 mm. Toutes deux seraient compatibles avec le réseau 4G, et devraient donc pouvoir s’utiliser de manière indépendante d’un smartphone. L’organisme thaïlandais nous informe également que la version de 45 mm serait résistante à l’eau et disposerait d’un GPS. Avant cela, une rumeur évoquait déjà une version titane de la nouvelle Galaxy Watch, qui viserait la clientèle en quête de produits chics.

Samsung vend lui-même la mèche

Cette certification a été confirmée par Samsung, qui a fait brièvement apparaître les produits sur son site coréen sous l’appellation SM-R840NZKAKOO/SM-R840NZSAKOO et SM-R850NZDAKOO/SM-R850NZSAKOO. Les produits ont été retirés depuis, mais cela témoigne d’une présentation imminente.

La question est quand. Samsung devrait tenir une conférence virtuelle dans le courant du mois d’août, que les rumeurs placent le 5. La Galaxy Watch 3 serait présentée ici, mais également les prochaines tablettes Galaxy Tab S7 et S7+ ainsi que les différentes versions de Galaxy Note 20.

Attendez-vous particulièrement la Galaxy Watch 3 ? Est-ce un autre produit qui vous fait de l’œil pour cette conférence Samsung ? Dites-le-nous dans les commentaires !