La Galaxy Tab S7 est à un prix fou grâce au Prime Day + ODR

Bonne affaire pour la Galaxy Tab S7 à l'occasion du Prime Day 2021 ! La tablette haut de gamme de Samsung est à un prix très intéressant grâce à l'opération commerciale d'Amazon et à une offre de remboursement de 100 euros. Tous les détails de l'offre sont à lire dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La Galaxy Tab S7 de Samsung est une tablette qui a été présentée en août 2020. À quelques semaines de son premier anniversaire, l'appareil du géant coréen fait l'objet d'un bon plan pour le Prime Day.

Jusqu'à ce mardi 22 juin 2021 inclus, la Samsung Galaxy Tab S7 disponible dans sa version française est à 539 euros au lieu de 719 euros pour les membres Prime d'Amazon. Avant le 30 juin prochain, Samsung rembourse un montant de 100 euros pour tout achat de la tablette en question par l'intermédiaire d'une ODR (voir conditions). Grâce à cette offre de remboursement, la tablette atteint alors un prix de revient de 439 euros.

Pour rappel, la tablette Galaxy tab S7 de Samsung embarque un écran tactile de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 865+, un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via carte microSD), une mémoire vive de 6 Go de RAM, une batterie de 8000 mAh et le système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve une caméra arrière de 13 + 5 MP et une caméra frontale de 8 MP.

À lire aussi : le top des bonnes affaires high-tech du Prime Day Amazon 2021