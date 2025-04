Samsung lance les Galaxy Tab S10 FE, deux tablettes presque premium et presque abordables

Samsung dévoile deux nouvelles tablettes : les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+. Elles remplacent les Galaxy Tab S9 FE et S9 FE+ de 2023 et rejoignent les S10+ et S10 Ultra que la firme coréenne a dévoilées fin 2024. Nouveau design. Fiches techniques mises à jour. Intégration de l’intelligence artificielle, comme sur les smartphones. Le tout pour un prix qui n’a pas significativement changé. Présentations.

En fin d’année 2024, Samsung a présenté les Galaxy S10+ et S10 Ultra. Ces deux tablettes haut de gamme reprennent en grande partie l’expérience offerte par les Galaxy S25 et les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6. Nous avons testé les deux modèles. Et le résultat est bon, aussi bien pour la Galaxy Tab S10+ que la gargantuesque Galaxy Tab S10 Ultra. Samsung apporte donc beaucoup de soin à sa gamme de tablettes, la seule à vraiment concurrencer les iPad d’Apple en termes de chiffre de ventes.

Trois mois plus tard, Samsung complète son offre de tablette avec les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+. Elles remplacent les Galaxy Tab S9 FE et S9 FE+ que la firme coréenne a dévoilées durant l’automne 2023. En un an et demi, la formule a évidemment été modernisée avec de nouveaux composants, un design plus en phase avec les smartphones Galaxy S et une belle brochette de fonctions liées à l’intelligence artificielle. Voyons cela en détail.

Samsung rafraichit le look des Galaxy Tab S10 FE

Les changements démarrent avec le design. Les deux tablettes reprennent celui des S10+ et S10 Ultra, avec les tranches plates, les bords arrondis, les séparations apparentes pour les antennes, le châssis en aluminium et le contour du module photo assorti au coloris. Samsung reprend également le joli coloris bleu des dernières tablettes premium de la marque, en plus de l’argent et de l’anthracite. L’épaisseur des S10 FE et S10 FE+ a été réduite de 8 % pour atteindre les 6 millimètres. Quant à leur poids, il est de 500 grammes et 600 grammes, respectivement. Enfin, les deux ardoises restent certifiées IP68.

Côté fiches techniques, il y a également quelques changements. Tout d’abord, la Galaxy Tab S10 FE+ est plus grande que la Galaxy Tab S9 FE+ : son écran passe de 12,4 pouces à 13,1 pouces. La Galaxy Tab S10 FE conserve la même taille que la tablette précédente, soit 10,9 pouces. Les bordures sont également plus fines, offrant plus d’espace à l’écran. Les dalles sont LCD et non AMOLED comme les S10+ et S10 Ultra. La définition est Full HD+. Le ratio est 16/10e. Le taux de rafraichissement est de 90 Hz. La luminosité maximale annoncée est de 800 nits (HBM).

Les Galaxy Tab S10 FE héritent des fonctions IA du Galaxy A56

Le cœur du système est modernisé : l’Exynos 1380 est remplacé par l’Exynos 1580 que nous retrouvons notamment dans le Galaxy A56 testé dans nos colonnes en mars. 2025. Les performances attendues devraient donc être similaires. Le SoC est accompagné de 8 Go ou 12 Go de RAM, même pour la plus petite des deux tablettes. Le modèle précédent n’intégrait que 6 Go ou 8 Go de RAM. Pour le stockage, les deux paliers ne changent pas : 128 Go ou 256 Go, tous deux extensibles par microSDXC.

Autre ressemblance avec le Galaxy A56, les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+ profitent des mêmes avantages liés à l’IA : « Entourez pour chercher », « Sélection intelligente », Gemini, traduction par l’IA, gomme magique, la résolution des équations de math et même la fameuse Now Bar que nous avons découverte avec les Galaxy S25. Les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+ profite aussi de la même durée de mise à jour d’Android et de patch de sécurité que le Galaxy A56 : 6 ans.

Derniers détails intéressants sur la configuration des deux tablettes : le capteur photo à l’arrière est un modèle 13 mégapixels, tandis que le capteur selfie est un modèle 12 mégapixels. Il n’y a pas de second capteur ultra grand-angle à l’arrière, confirmant que l’usage photographique est anecdotique sur ce type de produit. Les batteries intégrées ici sont identiques aux modèles précédents : 8000 mAh et 10090 mAh. La puissance de charge reste à 45 watts. Enfin, les deux tablettes profitent d’un panel d’accessoires complets : Book Cover Keyboard, Book Cover Hybride, stylet S-Pen Creator Edition, etc.

Le prix des Galaxy Tab S10 FE démarre à 579 euros

Dernier point important : les prix. Ils démarrent à 579 euros pour la Galaxy Tab S10 FE et 749 euros pour la Galaxy Tab S10 FE+. Ces prix concernent les versions WiFi avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour passer à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, comptez 100 euros de plus. Et pour bénéficier de la connexion 5G, comptez également 100 euros supplémentaires. Voici la liste des prix complets :

Galaxy Tab S10 FE

WiFi 8 / 128 Go : 579 euros

WiFi 12 / 256 Go : 679 euros

5G 8 / 128 Go : 679 euros

5G 12 / 256 Go : 779 euros

Galaxy Tab S10 FE+

WiFi 8 / 128 Go : 749 euros

WiFi 12 / 256 Go : 849 euros

5G 8 / 128 Go : 849 euros

5G 12 / 256 Go : 949 euros

Notez qu’un stylet S-Pen standard est présent dans toutes les boîtes. Les deux tablettes sont disponibles à partir d’aujourd’hui (2 avril 2025), avec des offres de lancement qui courent jusqu’au 11 mai 2025. Et des tests viendront très prochainement sur Phonandroid.