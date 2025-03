Apple officialise l’iPad Air M3 : gros boost de performances et IA, sans hausse de prix

Apple annonce son nouvel iPad Air M3, toujours aussi fin et léger, mais bien plus performant et taillé pour l'IA. Un Magic Keyboard repensé l'accompagne pour transformer la tablette en véritable ordinateur portable. L'iPad de base fait lui aussi peau neuve avec une puce plus puissante et une plus grande quantité de stockage.

On attendait de nouveaux MacBook Air cette semaine (peut-être une annonce demain ?), Apple choisit d'officialiser en premier lieu ses nouvelles tablettes. L'iPad Air est désormais équipé d'une puce M3, toujours dans les formats 11 et 13 pouces. Il ne faut donc pas s'attendre aux mêmes performances que celles de l'iPad Pro M4, mais la firme américaine annonce tout de même que l'iPad Air M3 est “près de 2x plus rapide que l’iPad Air avec puce M1 et jusqu’à 3,5x plus rapide que l’iPad Air avec puce A14 Bionic”.

Embarquant un CPU 8 cœurs plus puissant, la puce M3 est jusqu’à 35 % plus rapide que l’iPad Air avec puce M1 pour les workflows CPU multithreads, promet Apple. Le GPU 9 cœurs de la puce M3 octroierait également des performances graphiques jusqu’à 40 % plus rapides que celles de la puce M1.

La puce M3 booste les performances CPU, GPU et IA de l'iPad Air

Pour la première fois, l'iPad Air prend en charge la mise en cache dynamique, le mesh shading et le ray tracing à accélération matérielle. “Pour les workflows de rendu exigeants sur le plan graphique, l’iPad Air avec puce M3 apporte des performances jusqu’à 4x plus rapides que l’iPad Air avec puce M1. La lumière, les reflets et les ombres gagnent ainsi en précision, et les expériences de gaming deviennent extrêmement réalistes”, communique la marque à la pomme.

C'est dans l'ère du temps, l'iPad Air M3 est bien sûr taillé pour Apple Intelligence, les fonctionnalités d'IA développées par le fabricant pour son écosystème d'appareils. Le Neural Engine du M3 est justement jusqu’à 60 % plus rapide pour les tâches d’IA que celui du M1. Au-delà de la puissance brute, l'IA permet d'apporter quelques options bien pratiques ici et là dans les applications les plus populaires de la tablette.

Dans l’app Photos par exemple, un outil Correction permet de supprimer facilement des éléments indésirables dans les images, comme des personnes devant un monument. En outre, la recherche en langage naturel “aide les utilisateurs à retrouver n’importe quelle photo ou vidéo en décrivant simplement ce qu’ils recherchent”.

L’app Notes se dote quant à elle d'une Baguette graphique. Avec l’Apple Pencil, vous pouvez dessiner des croquis à la va-vite, qui seront transformés en de belles images par IA générative. En entourant un espace vide dans une note, la Baguette graphique utilisera le contexte environnant pour générer une image pertinente qui complète la note et la rend plus visuelle, explique Apple.

Un nouveau Magic Keyboard pour une expérience de bureau

Comme sur les derniers iPhone, Image Playground permet de créer des visuels originaux et Genmoji de générer des emojis selon ses goûts. Différents outils d'écriture sont aussi disponibles pour fluidifier la communication et gagner du temps. Siri a développé ses capacités de conversation, comprend mieux ce qu'on lui dit, et répond de manière plus pertinente. L'assistant conserve aussi le contexte d'une demande à une autre, aussi bien à l'écrit qu'à la voix. Siri est dotée d'une connaissance approfondie des produits, vous pouvez donc lui poser des questions sur les fonctionnalités et réglages de votre iPad, mais aussi votre iPhone, MacBook ou autre.

ChatGPT est nativement intégré à l'expérience et peut être invoqué au sein même des applications de l'iPad, sans nécessité de créer un compte OpenAI. Mais l'iPad Air M3 profite aussi de plusieurs modèles qui s’exécutent entièrement en local sur l’appareil, pour garantir une meilleure confidentialité. Les données des utilisateurs ne sont ainsi jamais stockées ni communiquées à Apple.

Pour que votre tablette devienne aussi pratique à utiliser qu'un PC portable, Apple lance un nouveau Magic Keyboard pour accompagner l'iPad Air M3. Il intègre un trackpad agrandi pour plus de confort et de précision, ainsi qu'une nouvelle rangée de 14 touches de fonction offrant un accès rapide aux commandes, telles que la luminosité de l’écran et le volume sonore. Il se fixe à la tablette par connexion magnétique, et le Smart Connector active immédiatement l’alimentation ainsi que le transfert des données sans recourir au Bluetooth.

L'iPad de base double son stockage

Apple annonce par ailleurs une actualisation de son iPad de base. Il n'y a pas de changement de design, on retrouve donc les bordures assez épaisses autour de l'écran, toujours avec cette diagonale d'affichage de 11 pouces. L'autonomie serait à-peu-près similaire, le constructeur évoquant une journée d'utilisation. Le stockage est par contre plus généreux, passant de 64 à 128 Go sur la configuration la moins équipée. Une nouvelle option à 512 Go est par ailleurs ajoutée.

Surtout, ce nouvel iPad est propulsé par une puce A16, le même SoC qui alimente les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ainsi que les iPhone 15, une belle évolution. L’iPad A16 est près de 30 % plus rapide que l’iPad de génération précédente, assure Apple, et bénéficie d'une amélioration des performances jusqu’à 50 % par rapport à l'iPad sous SoC A13 Bionic.

“L’iPad devient jusqu’à 6x plus rapide que la tablette Android la plus vendue”, s'enorgueillit Apple, qui ne cite pas le modèle de comparaison, précisant seulement qu'il tourne sous le Snapdragon 695 de Qualcomm, un SoC de milieu de gamme. La tablette Android en question est sans doute bien moins chère que l'iPad.

Prix et disponibilité

Il est d'ailleurs temps de parler tarifs. L'iPad Air avec puce M3 est disponible dans les coloris bleu, mauve, lumière stellaire et gris sidéral, dans les configurations 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To, et avec des versions Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular. Il est vendu à partir de 719 euros dans son modèle 11 pouces et à partir de 969 euros en 13 pouces.

Le nouveau Magic Keyboard est quant à lui disponible en blanc, au prix de 329 euros pour la version 11 pouces et de 349 euros en 13 pouces.

Enfin, l'iPad avec puce A16 est proposé en bleu, rose, jaune et argent, avec 128, 256 ou 512 Go de stockage, en Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular. Son tarif démarre à 409 euros.