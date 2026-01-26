Samsung Galaxy S25 + PowerBank : belle chute de prix sur le pack avec facilité de paiement, c’est une super offre !

Boulanger propose en ce moment de très nombreuses offres sur les produits Galaxy de Samsung. Vous pourrez profiter de promotions jusqu’à 350 euros mais aussi d’un paiement en 12x sans frais. C’est l’occasion parfaite pour vous offrir un smartphone premium sans vous ruiner comme le Galaxy S25 avec une PowerBank offerte. On vous explique tout.

Je profite de ce bon plan

Quand on doit changer son smartphone, on se retrouve à devoir payer une très grosse somme d’un coup. Et malheureusement, ce n’est pas toujours possible de se le permettre. Beaucoup se retrouvent à choisir un smartphone bas de gamme qui va les décevoir dès la première utilisation ou bien à contracter un prêt à la consommation qui va faire exploser le prix final payé.

Heureusement, Boulanger propose en ce moment de très belles offres qui vont vous permettre de vous offrir un smartphone haut de gamme en payant moins de 60 euros par mois pendant 12 mois. Ce smartphone, c’est ni plus ni moins que le Galaxy S25, le flagship de la marque. En plus, il est vendu en pack avec une batterie externe de 10 000 mAh pour pouvoir recharger 2 fois et demi votre téléphone.

Ce pack est normalement en vente pour 949,99 euros. Mais pendant la Galaxy AI Week, Boulanger fait baisser son prix de plus de 250 euros. Il passe ainsi à seulement 699 euros. C’est déjà un excellent prix. Mais vous pouvez en plus bénéficier d’une offre de financement exceptionnelle. En effet, si vous payez en carte bancaire, vous pourrez bénéficier d’un paiement en 12x sans frais. Vous n’aurez donc à payer que 58,25 euros par mois pendant un an pour pouvoir vous offrir ce smartphone haut de gamme.

Galaxy S25 : le flagship Samsung à prix mini

Le Samsung Galaxy S25 est un smartphone puissant grâce à son processeur 8 coeurs Qualcomm Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm et cadencé à 4.47 GHz. Il est associé à 12 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. C’est un modèle performant spécialement conçu pour les dernières innovations en matière d’intelligence artificielle.

Pour l’écran, le Galaxy S25 dispose d'une magnifique dalle AMOLED de 6,2 pouces en Full HD+ et avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Avec la technologie LTPO, cette fréquence peut descendre jusqu'à 1 Hz en fonction du contexte pour optimiser au maximum la consommation énergétique tout en proposant une image ultra fluide quand c’est important, comme par exemple en jouant ou en regardant un film.

Pour la partie photo, vous avez à l’arrière un module triple capteur avec le capteur principal 50 MP avec stabilisation optique, l'ultra grand-angle 12 MP et le téléobjectif 10 MP avec zoom optique x3. Et pour les selfies, vous avez à l’avant un capteur 12 MP.

Enfin, le smartphone est équipé d'une batterie de 4 000 mAh qui offre une grosse autonomie de deux journées en usage standard.

