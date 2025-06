Samsung Galaxy S24 Ultra : à 719 €, le smartphone n’a jamais été aussi peu cher pour les soldes !

Sorti en 2024 au prix de 1469 €, le prix du Samsung Galaxy S24 Ultra a considérablement baissé ces dernières semaines. Et avec les soldes, vous pouvez l’avoir encore moins cher puisqu’il passe à 719 € grâce à la promotion en cours et à l’offre de remboursement de 100 € de Samsung. C’est le bon moment pour craquer !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur la Fnac

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur Darty

Les récents smartphones haut de gamme frôlent aujourd’hui les 1500 €. Pour profiter des dernières technologies sans y laisser un bras, choisir un modèle plus ancien est une excellente solution. C’est par exemple le cas du Galaxy S24 Ultra qui a vu son prix chuter depuis la sortie du nouveau Galaxy S25 Ultra. Alors qu’il était toujours en vente à plus de 1000 € sur les différents sites de e-commerce, vous pouvez exceptionnellement l’obtenir à un prix défiant toute concurrence.

À l’occasion des soldes d’été sur la Fnac et Darty, le smartphone est actuellement en vente à 819 €. Et bonne nouvelle, vous pouvez aussi profiter de l’offre de remboursement mis en place par Samsung. Du 25 juin au 17 août 2025 inclus, vous pouvez obtenir jusqu'à 100 € remboursés pour l'achat d'un Galaxy S24 ou S24 FE (voir conditions). Le Samsung Galaxy S24 Ultra vous revient alors à 719 € seulement.

Soldes Galaxy S24 Ultra : le haut de gamme à prix cassé

Le Samsung Galaxy S24 Ultra figure aujourd’hui encore parmi les meilleurs smartphones du marché. Il a été conçu pour les utilisateurs les plus exigeants puisqu’il combine des performances de haute volée à une solidité à toute épreuve grâce à son châssis en titane.

L’appareil est doté d’un sublime écran AMOLED de 6,8 pouces qui profite d’une résolution QHD+ (3120 x 1440 pixels) et d’un taux rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. C’est un smartphone qui vous offre donc un rendu visuel fluide et des images riches et détaillées.

Côté performances, on retrouve une puce Snapdragon 8 Gen 3, un processeur taillé pour les tâches les plus lourdes. Grâce aux fonctionnalités Galaxy AI, l’expérience utilisateur est optimisé.

Pour la photographie, le smartphone n’a rien à envier à la concurrence. Outre la caméra selfie de 12 MP, ce modèle embarque un capteur principal de 200 MP qui nous permet d’obtenir des images ultra-détaillées ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif x3 de 10 MP et un zoom optique x5 de 50 Mpx. Enfin, la batterie de 5 000 mAh vous offre jusqu’à 26 heures d’utilisation de lecture vidéo en une seule charge.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur la Fnac