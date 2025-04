Samsung Galaxy S24 FE : Amazon brade la version 256 Go du smartphone

Le Galaxy S24 FE incluant 256 Go de stockage est à un prix très intéressant. Au cours de ce mois d'avril 2025, le smartphone Samsung fait l'objet de plus de 250 euros de réduction sur le site Amazon.

Jusqu'au mardi 29 avril 2025, le géant Amazon propose à ses clients de faire une belle affaire sur l'achat du Galaxy S24 FE. Disponible dans un coloris noir Graphite, le smartphone Samsung avec 256 Go de stockage passe de 809 euros à 549,99 euros, soit le même tarif appliqué sur le modèle 128 Go du téléphone.

La réduction de 260 euros se fait grâce à une remise immédiate de 20 % de la part du site e-commerce et à une réduction de 100 euros, réservée aux membres Amazon Prime dont le programme peut être testé gratuitement au cours d'une durée de 30 jours.

Pour information, le smartphone Samsung est un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais. De plus, l'appareil est fourni avec un chargeur secteur de 25W.

Plus de 250 € de réduction sur le Samsung Galaxy S24 FE chez Amazon

Lancé par Samsung à la fin du mois de septembre 2024, le modèle Fan Edition du Galaxy S24 embarque un écran Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, une densité de 385 ppp et une fréquence de 120 Hz.

Le Samsung Galaxy S24 FE associé à l'offre Amazon possède également une batterie de 4700 mAh avec la charge rapide, un processeur Exynos 2400e Octo-Core cadencé à 3.1 GHz, une mémoire vive de 8 Go de RAM et le système Android 14 lié à une surcouche One UI.

De son côté, la partie APN est assurée par la présence d'un triple capteur arrière de 50 MP + 12 MP + 8 MP et d'un capteur frontal de 10 MP dédié aux selfies. Quant à la connectivité, elle comprend la 5G LTE, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 6E, un lecteur d'empreinte sous l'écran, la reconnaissance faciale et l'USB Type C. Besoin de pour d'informations ? Découvrez ou redécouvrez notre article consacré au test du Galaxy S24 FE.