Galaxy S23 Ultra : Samsung dévoile en détail son nouveau capteur photo de 200 MP

Samsung vient enfin de lever le voile sur son tout nouveau capteur photo haut de gamme HP2, d’une définition de 200 MP. C’est ce dernier qui sera utilisé dans le prochain Galaxy S23 Ultra, et on sait désormais tout des performances que l’on peut attendre.

Comme on s’y attendait, le Galaxy S23 Ultra va utiliser un tout nouveau capteur photo de 200 MP qui n’était jusqu’à présent pas sorti sur le marché, l’ISOCELL HP2. Samsung vient à présent de lever le voile sur les caractéristiques techniques du capteur photo, nous donnant ainsi un bon aperçu des performances de son prochain flagship.

L’ISOCELL HP2 est loin d’être le capteur le plus grand du marché, et celui-ci est même plus petit que le HP1 du Xiaomi 12T Pro, avec une taille de « seulement » 1/1.3 pouce. Cependant, il réserve tout de même plusieurs atouts qui feront de lui un des capteurs photo les plus intéressants du marché.

Que sait-on de l’ISOCELL HP2 du Galaxy S23 Ultra ?

Tout d’abord, le nouveau capteur de 200 MP de Samsung offrira de petits pixels individuels de 0,6 micron. La technologie de pixel-binning Tetra2pixel lui permettra de le transformer soit en un capteur d'image de 1,2μm 50MP, soit en un capteur d'image de 2,4μm 12,5MP en liant quatre à 16 pixels voisins.

Samsung promet également l’arrivée de la technologie D-VTG (Dual Vertical Transfer Gate), qui lui permet de réduire considérablement le problème des photos surexposées dans les environnements à forte luminosité. Le capteur de 200 MP serait également beaucoup plus rapide que l’ancien HM3 de 108 MP, ce qui permettra de réduire la durée de l’obturateur, mais aussi de faire la mise au point plus vite. Enfin, on sait qu’il offrira de grandes améliorations dans des conditions de basse luminosité.

Côté vidéo, l’ISOCELL HP2 du Galaxy S23 Ultra n’est malheureusement toujours pas capable de filer en 8K à 60 FPS ou en 4K 240 FPS. Il faudra se contenter d’une définition maximale 8K à 30 FPS. Lors de la capture, le HP2 passe en mode 1,2 μm 50MP pour minimiser le recadrage et maximiser l’affichage de la scène. On s'attend à ce que ce nouveau capteur soit parfaitement optimisé grâce au Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, avec lequel Samsung a noué un partenariat l'année dernière.