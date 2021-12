Samsung Galaxy S22 Ultra : le smartphone pourrait finalement s’appeler Galaxy S22 Note

Samsung dévoilera au mois de février 2022 une nouvelle génération de smartphone Galaxy S22, et le fabricant coréen aurait vraisemblablement décidé de renommer la variante la plus onéreuse, le Galaxy S22 Ultra.

D’après le leaker @FrontTron sur Twitter, Samsung ne nommera pas « Ultra » le modèle haut de gamme de la série Galaxy S22. En effet, Samsung aurait fait le choix de renommer le smartphone « Galaxy S22 Note », ce qui corrobore une autre fuite de septembre du leaker @chunvn8888, qui annonçait lui aussi un changement de nom du smartphone.

En utilisant la dénomination « Note » sur les S22, Samsung confirmerait de nouveau l’abandon de la série Note. Nous apprenions récemment que Samsung avait définitivement arrêté la production des Galaxy Note, il ne serait donc pas surprenant de voir le géant coréen utiliser cette dénomination sur sa gamme principale. En effet, comme nous avions pu le voir sur les photos volées du smartphone, le Galaxy S22 Note utilisera le même design que le Galaxy Note 20 Ultra de 2020, et abritera notamment un sylet S Pen.

S22 ULTRA IS DEAD Next is the S22 Note 😉 — Tron ❂ (@FrontTron) December 10, 2021

Les coloris des Galaxy S22 ont été dévoilés

En plus de ce changement probable de nom, un autre leaker, @_snoopytech_, a lui dévoilé les différents coloris qui seront proposés pour les modèles de Galaxy S22. D’après des informations obtenues auprès de revendeurs, le Galaxy S22 sera disponible en Rose doré, Vert, Noir et Blanc. Au moins deux configurations différentes seront proposées, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Du côté du Galaxy S22+, le smartphone sera disponible dans les mêmes coloris et les mêmes configurations. Le Galaxy S22 Ultra, ou Galaxy S22 Note, sera lui proposé en Rouge Foncé, Noir et Blanc. Trois configurations seront disponibles : 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ainsi qu’une troisième configuration avec pas moins de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Selon les fuites les plus récentes, les Galaxy S22 seront proposés à un prix similaire aux modèles de 2021. Pour rappel, le Galaxy S21 était commercialisé à partir de 859 euros, le Galaxy S21+ à partir de 1059 euros tandis que le Galaxy S21 Ultra culminait à 1259 euros. Les smartphones seront officiellement présentés le 8 février prochain.