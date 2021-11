Samsung Galaxy S22 Ultra : les premières photos dévoilent un design qui ne laisse pas indifférent

Un célèbre leaker sur YouTube a dévoilé les premières photos du Galaxy S22 Ultra. Ces clichés dévoilent le design du smartphone. L’avant. L’arrière. Et surtout la tranche inférieure où se trouve un emplacement pour un stylet S-Pen. Le S22 Ultra remplacera donc bien les Galaxy Note que Samsung a abandonnés en 2021.

Jon Prosser, célèbre leaker et Youtubeur spécialisé Apple, a publié sur sa chaîne Front Page Tech, une vidéo. Non pas sur un MacBook, un iPad ou un iPhone, mais sur un futur smartphone de Samsung. Il s’agit du Galaxy S22 Ultra. Dans cette vidéo de huit minutes, que vous pouvez retrouver en fin de cet article, il y dévoile plusieurs photos du smartphone. Certaines accompagnent les quelques lignes que vous lisez actuellement.

Le S-Pen du Galaxy S22 Ultra aura son emplacement dédié dans le smartphone

La publication de ces photos est l’occasion idéale pour découvrir le design du produit que nous testerons dans les prochains mois. Nous avons évidemment plusieurs remarques. Et la plus importante concerne la tranche inférieure. Nous pouvons y voir plusieurs éléments : le microphone, le port USB type-C, le tiroir de la SIM, le haut-parleur et, tout à droite, un logement pour un stylet S-Pen.

Le Galaxy S22 Ultra sera non seulement compatible avec cet accessoire, comme le S21 Ultra, mais il aura un emplacement pour le ranger. Cette intégration semble confirmer que Samsung ne développera plus de Galaxy Note. Nous le supposions déjà quand Samsung avait rendu le S21 Ultra compatible S-Pen et qu'aucun Galaxy Note n'a accompagné le lancement des Z Fold 3 et Z Flip 3 cet été.

S22 Ultra : pas de module photo en P, mais cinq capteurs indépendants

La deuxième remarque concerne l’arrière du produit. Il n’y aura finalement pas de module photo en forme de P. Pour intégrer les 5 objectifs qui remplaceront ceux du Galaxy S21 Ultra, Samsung a pris la décision de les isoler les uns des autres. Il n’y a donc plus de module à proprement parler, mais cinq objectifs circulaires protubérants et indépendants. C’est une solution qui se veut plus discrète. Reste à savoir si elle sera aussi plus facile à utiliser quand le téléphone est posé à plat, sur le dos.

Les capteurs photo, selon Jon Prosser, les mêmes que ceux du S21 Ultra. Capteur principal 108 mégapixels. Capteur 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. Capteur 10 mégapixels avec téléobjectif zoom 3x. Et capteur 10 mégapixels également avec téléobjectif zoom 10x. Un flash LED accompagne l’ensemble.

Lire aussi – Le Galaxy S21 FE n’est pas encore officiel mais ce revendeur veut déjà vous le racheter

Troisième remarque, le Galaxy S22 Ultra conservera le design frontal du Galaxy S21 Ultra. Cela veut dire que l’écran incurvé sur les tranches latérales sera de retour. Pas d’abandon total des écrans incurvés chez Samsung, même si un seul des trois S21 de 2021 en est équipé. Samsung conserve également le capteur selfie logé dans un trou au milieu de la bordure supérieure de l’écran, comme le S21 et le S20 avant lui.