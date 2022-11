Samsung Galaxy S20 FE : le prix du modèle 5G chute à 349 € chez Cdiscount

Le Jour J du Black Friday approche mais cette année, les promotions sont en avance. Cdiscount propose le Galaxy S20 FE 5G à seulement 399€. Les membres Cdiscount à volonté peuvent l’acheter à 349 € grâce aux 50€ de réduction en plus avec le code S20FECDAV.

Tout comme chez SFR et RED by SFR qui proposent le Galaxy S20 FE 5G à 349 euros, Cdiscount profite de cette période du Black Friday pour proposer le smartphone de Samsung à 399€. ou 349 € pour les membres Cdiscount à volonté avec le code S20FECDAV. Une belle promotion à ne pas manquer pour ce téléphone puissant aux belles caractéristiques.

Le Samsung Galaxy S20 FE est muni d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Équipé d’un processeur Snapdragon 865 et d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, le smartphone coréen a un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD).

Le Galaxy S20 FE 5G affiche une belle autonomie. Avec sa batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide permet de tenir facilement une journée et demie.

La partie photo/vidéo n’est pas en reste. On retrouve trois capteurs à l’arrière, un capteur principal de 12, 8 et 12 Mp ainsi qu’un capteur frontal de 32 Mp. Pour plus d'informations, n’hésitez pas à voir notre test du Samsung Galaxy S20 FE.

