Galaxy S20 FE : le modèle 5G de Samsung est à moins de 350 €

Si vous recherchez un smartphone 5G à un prix abordable, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. RED by SFR et SFR se sont associés pour vous permettre d'acquérir le Samsung Galaxy S20 FE à moins de 350 euros.

Au même titre que le Xiaomi 12, un autre smartphone 5G fait l'objet d'un deal intéressant à saisir sur les boutiques en ligne RED by SFR et SFR. Jusqu'au 28 novembre 2022, le Samsung Galaxy S20 FE proposé dans un coloris bleu est vendu par les deux opérateurs au prix de 349 euros au lieu de 529 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 180 euros.

Le Fan Edition du Samsung Galaxy S20 est un smartphone qui est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Le Galaxy S20 FE embarque aussi un processeur Snapdragon 865, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide et le système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur frontal de 32 MP. Pour plus d'informations, il suffit de consulter notre article consacré au test du Samsung Galaxy S20 FE.