Samsung Galaxy Fold : une version Lite avec un Snapdragon 865 à moins de 1100 € ?

Samsung travaillerait actuellement sur une version Lite du Galaxy Fold. C’est en tout cas ce que révèle le leaker et journaliste réputé Max Weinbach sur Twitter. D’après ses informations, l’appareil pourrait embarquer un Soc Snapdragon 865 et son prix de vente pourrait être inférieur à 1100 €, soit 900 € de moins que le premier Galaxy Fold.

Samsung croit dans ses smartphones pliables. Pas plus tard que ce lundi 11 mai, le leaker et journaliste Max Weinbach dévoilait que Samsung travaillait sur au moins trois projets de smartphones pliables. Parmi eux, nous savons d’ores et déjà qu’il y a un certain Galaxy Fold 2, successeur direct du Galaxy Fold premier du nom.

Sa présentation pourrait avoir lieu durant l’été 2020, en même temps que celles des Galaxy Note 20 et Note 20+. Hormis cet appareil, Samsung développerait également un Galaxy Fold Lite, une version allégée et plus accessible du Galaxy Fold. Après avoir révélé son existence hier, Max Weinbach a publié ce mardi 12 mai de nouvelles informations d’ordre technique sur la bête.

Selon ses dires, le smartphone pliable serait uniquement compatible 4G et se passerait donc d’une prise en charge de la 5G. Malgré cette restriction, l’appareil logerait dans son châssis en aluminium le puissant processeur Snapdragon 865 signé Qualcomm. Côté mémoire interne, le Galaxy Fold Lite profiterait de 256 Go d’espace de stockage.

I have some info on the Galaxy Fold Lite. -Galaxy Fold Lite 4G

-256GB storage

-Mirror Black, Mirror Purple

-Display has no UTG

-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts

-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip) — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020

Galaxy Fold Lite : le smartphone pliable le moins cher du marché ?

Ensuite, le constructeur aurait opté pour un écran OLED en plastique, et non un écran en verre ultrafin comme on peut le trouver sur le Galaxy Z Flip. Côté composants, l’appareil serait un mixte d’équipements popularisés en 2018, 2019 et 2020. Samsung pourrait proposer son smartphone en deux coloris baptisés Mirror Black et Mirror Purple.

Quant à l’écran extérieur, il serait particulièrement petit et servirait uniquement à la lecture de notifications. Comme le précise Max Weinbach, ces concessions sur la fiche technique permettraient à Samsung de vendre le Galaxy Fold Lite sous la barre des 1100 €. Ce qui ferait de lui le smartphone pliable le moins cher du marché (si on oublie le Escobar Fold 2), avant le Motorola Razr et le Galaxy Z Flip.

Encore une fois et comme le rappelle le leaker, ces éléments ne sont que des rumeurs : « Je crois qu’elles sont vraies, mais je pense quand même qu’il s’agit de rumeurs », avertit Max Weinbach sur Twitter. Réponse probable cet été de la présentation officielle du Galaxy Fold 2.

Source : Twitter