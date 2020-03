Escobar Fold 2 : une vidéo montre qu’il s’agit bien d’un Galaxy Fold avec des autocollants

Derrière l’Escobar Fold 2 se cache en fait un Galaxy Fold, on le sait depuis le début. Mais quelle transformation l’entreprise Escobar, Inc. opère-t-elle pour faire en sorte que son smartphone adopte les couleurs « bling bling » de la compagnie ?

En février dernier, le frère de Pablo Escobar, Roberto De Jesus Escobar Gaviria, annonçait la sortie d’un nouveau téléphone pliable, sobrement intitulé Escobar Fold 2. D ès l’annonce, l’entreprise Escobar, Inc. ne s’est pas cachée pas sur le fait que son smartphone n’est en réalité qu’un Galaxy Fold. Mais quelle opération effectue réellement Escobar sur le téléphone ? Le Youtubeur Marques Brownlee a voulu en avoir le cœur net et a « décortiqué » le téléphone.

Sous les stickers de l’Escobar Fold 2 apparaît le logo Samsung

Après avoir acquis le nouveau smartphone, Marques Brownlee a voulu voir ce qui se cachait réellement derrière la coque estampillée Escobar. Et il n’a pas été déçu : à l’aide d’une petite lame, il a retiré la fiche couche dorée qui recouvre l’Escobar Fold 2. Une fine couche ? Oui, car Escobar, Inc. a simplement apposé des stickers sur les smartphones de Samsung… Et c’est tout. Une fois les autocollants retirés, le téléphone révèle le logo Samsung et plus rien ne différencie ce modèle d’un Galaxy Fold acquis normalement auprès du constructeur ou d’un revendeur.

Mais alors, comment alors Escobar peut-il revendre un smartphone au prix de 399 dollars seulement, quand Samsung commercialise le sien à plus de 2000 euros ? « RIP Samsung » est pourtant le message délivré par l’entreprise dans une vidéo. « Le smartphone officiel Escobar Fold 2 est le vrai smartphone tueur de Samsung. Repose en paix Samsung, Pablo gagne toujours. C’est un téléphone incroyable, à un prix compétitif. Envoi gratuit dans le monde entier ! Fonctionne dans le monde entier sur tous les réseaux. Déverrouillé. »

Le Youtubeur émet l’hypothèse que l’entreprise honore seulement ses commandes auprès des blogueurs et des journalistes les plus réputés, mais ne le fait pas auprès du grand public. Alors, arnaque ou pas ? Quoi qu’il en soit, de notre côté, nous ne nous risquerons pas à passer la moindre commande sur le site d’Escobar, Inc.