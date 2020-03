Galaxy Note 20 : découvrez son design des mois avant la présentation

Les Galaxy Note 20 commencent déjà à faire parler d’eux sur la toile. Plusieurs mois avant la conférence de présentation, un designer aguerri a mis en ligne les premiers rendus présentant le design de la gamme. On y découvre un look à mi-chemin entre les Galaxy S20, avec le retour de l’écran troué, et les Note 9.

En partenariat avec LetsGoDigital, Jermaine Smit, la designer derrière la chaîne YouTube Concept Creator, a mis au point les premiers rendus 3D montrant le design du Galaxy Note 20 de Samsung. Pour concevoir ces images, elle s’est basée sur les premières fuites évoquant le smartphone. On vous invite donc à prendre ces images avec du recul. Il n’est pas impossible que Samsung change ses plans dans les mois à venir.

Écran troué 120 Hz et appareil photo horizontal au dos

Sans surprise, le Galaxy Note 20 signe le retour de l’écran 120 Hz des Galaxy S20. Selon les informations de LetsGoDigital, le Note 20+ serait sublimé d’un écran aussi grand que le Galaxy S20 Ultra, à savoir 6,9 pouces. Les deux variantes de la gamme auront un écran avec un trou au centre pour y loger la caméra selfie.

Comme on pouvait s’y attendre, les Note 20 s’annoncent très similaires aux Galaxy S20. Au dos, Samsung aurait par contre décidé de faire l’impasse sur le bloc photo rectangulaire proéminent des S20 pour miser sur un appareil photo disposé à l’horizontal. Cette configuration rappelle le set up des Galaxy Note 9. Côté fiche technique, on peut tabler sur le retour du capteur photo 108 mégapixels du S20 Ultra sur la variante Plus.

Pour rappel, le lancement des Galaxy Note 20 et Note 20+ n’est pas attendu avant la fin du mois d’août 2020. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains fleurons de Samsung. Que pensez-vous du design des Note 20 ? N’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : LetsGoDigital