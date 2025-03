Le Samsung Galaxy A35 5G avec une enceinte JBL offerte est à moins de 300 €

Au cours des Ventes Flash de Printemps d'Amazon, vous pouvez profiter d'une offre promotionnelle sur un pack incluant essentiellement le Galaxy A35 5G. Sur le célèbre site e-commerce, le smartphone Samsung accompagné d'une enceinte JBL offerte est à moins de 300 euros.

En ce lundi 31 mars 2025, dernier jour des Ventes Flash de Printemps sur Amazon, le fameux site marchand permet à ses clients de bénéficier d'une offre promotionnelle sur un pack composé d'un smartphone 5G Samsung et d'une enceinte nomade JBL. En effet, le pack constitué du Samsung Galaxy A35 5G et d'une JBL Go 3 Eco passe de 417,21 euros à 299 euros. La remise de près de 30 % est effectuée automatiquement par Amazon, il n'y a aucun coupon de réduction à cocher.

Commercialisé il y a un an, le Galaxy A35 embarque un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, une fréquence d'affichage de 120 Hz, un verre Gorilla Glass Victus+ et une densité de 389 ppi. Le smartphone Samsung dispose également d'un processeur Exynos 1380 Octo-Core, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To par MicroSDXC). L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Android 14 avec une surcouche Samsung One UI, et est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 25W.

De son côté, l'APN du téléphone comprend un triple capteur principal de 50 MP (f/1.8, OIS) + 8 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 5 MP (macro, f/2.4, zoom digital x10) et une caméra frontale de 13 MP (f/2.2). Quant à la connectivité, elle inclut la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, l'USB Type C, la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreinte digitale sous l'écran. Plus d'informations sur notre article dédié au test du Samsung Galaxy A35 5G.