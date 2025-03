Amazon : dernier jour des Ventes Flash de Printemps, profitez des offres ultimes !

Plus que quelques heures pour profiter des Ventes Flash de Printemps sur Amazon. L'événement s'achève ce lundi à 23h59. Vous trouverez ici les offres ultimes à saisir avant qu'il ne soit trop tard.

À l’instar du Prime Day qui se tient chaque année à l’été, Amazon organise désormais les Ventes Flash de Printemps dont c’est la troisième édition cette année. Pour les amateurs de bons plans, c’est le nouveau rendez-vous à ne pas manquer. Du 25 mars au 31 mars 2025, le géant du e-commerce propose d’importantes réductions sur les produits de toutes les catégories

En dehors de ses propres marques (Echo, Fire TV, Kindle, Blink, etc.), vous trouverez également des offres sur de nombreux autres produits high-tech : smartphones, tablettes, PC portables, audio, objets connectés, etc. Nous avons fait le tour des promos en cours. Voici les meilleures offres d’Amazon dans le cadre des Ventes Flash de Printemps.

Echo, Fire TV, Kindle : les meilleures offres sur les produits Amazon

Smartphones et tablettes : les meilleures offres des Ventes Flash Amazon

Audio : écouteurs, casques…

Ventes Flash Amazon : maison connectée et informatique

Ventes Flash : le top des offres sur les produits Amazon

TOUTES LES OFFRES SUR LES APPAREILS AMAZON

Tous les événements promotionnels sur Amazon sont une occasion pour acheter les produits des différentes marques de l'entreprise à prix cassé. Les enceintes Echo, les appareils Fire TV, les liseuses Kindle ou encore les objets connectés des marques Ring et Blink, etc.

En ce moment, Amazon propose des réductions allant à plus de 50% sur ses appareils. Par exemple, le Fire TV Stick 4K est presque à moitié prix : 38 € au lieu de 70 €. La plus récente des Enceintes Echo Dot s'affiche à 40 € au lieu de 65 €. La liseuse Amazon Kindle de nouvelle génération quant à elle est à 89 € au lieu de 109 €.

AirPods 4 à 129 € au lieu de 149 €

Le plus récent des écouteurs sans fil d’Apple est moins cher en ce moment sur Amazon. Dans le cadre des ventes Flash de Printemps, vous pouvez l’acheter à 129 € au lieu de 149 €, ce qui correspond à une réduction d’un peu moins de 15%. C’est une offre à ne pas manquer si vous avez les AirPods 4 dans votre collimateur. Pour des écouteurs Apple récents, c’est une opportunité.

iPhone 15 à 738 € au lieu de 869 €

Lancé à 969 € il y a un peu plus d’un an, l’iPhone 15 est aujourd’hui bien plus accessible. Elle l’était un peu plus depuis la sortie de l’iPhone 16, mais Amazon propose une réduction supplémentaire en ce moment. Vous pouvez ainsi vous l’offrir à 738 € au lieu de 869 €. Vous économisez 131€.

iPhone 16 à 873 € au lieu de 969 €

Si vous préférez plutôt le tout dernier modèle, il faudra augmenter votre budget, mais l’iPhone 16 est aujourd’hui moins cher qu’à son lancement il y a quelques mois. C’est grâce aux Ventes Flash de Printemps sur Amazon qui permettent d’acheter le smartphone à 873 € au lieu de 969 €. C’est le meilleur prix hors marketplace.

Galaxy S25 Ultra 512 Go à 1472 € au lieu de 1592 €

C’est le plus avancé des smartphones Samsung de 2025. Lancé il y a quelques semaines seulement, le Galaxy S25 Ultra fait l’objet d’une belle baisse de prix sur Amazon dans a version avec 512 Go de stockage. Celle-ci est en effet 120 € moins cher, passant de 1592 € à 1472 €.

Aspirateur-balai Dreame H14 Pro à 479 € au lieu de 699 €

Grâce aux ventes flash de printemps sur Amazon, l'aspirateur-laveur sans fil Dreame H14 Pro voit son prix chuter un peu plus. Au lieu de 699 € à son lancement il est à 479 €, ce qui correspond à une réduction de 220 €. C'est une bonne affaire à saisir sur ce modèle efficace qui offre une bonne puissance d'aspiration et dispose d'un système de lavage intégré.

Google Pixel 8a à 399 € au lieu de 549 €

Le Pixel 8a est moins cher sur Amazon pendant les Ventes Flash de Printemps. Au lieu de 549 €, son prix de référence, il s’affiche en ce moment à 399 €. Pour moins de 400 €, le smartphone Google est un excellent modèle avec ses bonnes performances, son écran et son design de qualité, sans oublier la partie photo qui est de bonne facture.

Ninja AirFryer Max Pro 6,2l à 129 € au lieu de 149 €

Si vous guettiez une opportunité de réduction sur le prix des friteuses sans huile, l’un des modèles les plus efficaces du marché est en promotion. L’AirFryer Max Pro d’une capacité de 6,2 litres s’affiche en effet à 129 € au lieu de 149 €. C’est une petite réduction, mais elle est bonne à prendre pour cette friteuse très populaire du catalogue de Ninja. Et en ce moment, c’est le meilleur prix disponible.