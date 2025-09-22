Samsung Galaxy A17 : le prix du smartphone 5G devient abordable chez Boulanger

Vous avez l'intention d'acquérir le Galaxy A17 dans sa version 5G ? En ce moment, l'un des derniers smartphones Samsung bénéficie d'une offre promotionnelle intéressante à saisir sur le site Boulanger.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce bon plan dédié au domaine de la téléphonie, nous vous invitons à prendre la direction du site Boulanger qui vous permet d'avoir le Galaxy A17 5G moins cher. Affiché en temps normal à 229,99 euros, le smartphone Samsung disponible en trois coloris voit son prix passer à 219,99 euros via une remise immédiate de 10 euros.

En plus de la réduction, le téléphone est éligible à une offre remboursement de 30 euros de la part de Samsung (voir conditions). Pour information, l'ODR venant du constructeur officiel est valable jusqu'au 9 octobre 2025 et vous donne la possibilité d'avoir le Samsung Galaxy A17 5G au prix de revient de 189,99 euros.

Le Samsung Galaxy A17 5G et ses points forts

Lancé par Samsung au cours du mois d'août 2025, le Galaxy A17 5G dispose d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement à 90 Hz, une densité de 385 ppp et un verre Corning Gorilla Glass Victus.

Le successeur du Galaxy A16 est aussi équipé d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 2 To grâce à une carte microSD non fournie) et d'un processeur Exynos 1330. Le tout tourne sous le système d'exploitation Android 15 associé à une surcouche One UI, et est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide.

De son côté, la partie photo/vidéo comprend un triple capteur principal de 50 MP (grand-angle, f/1.8) + 5 MP (ultra grand-angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) et un capteur frontal de 13 MP (grand-angle, f/2.0) dédié à la prise de selfies. Pour terminer, la connectivité du Samsung Galaxy A17 est notamment composée de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, d'un port USB Type-C, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et du GPS.