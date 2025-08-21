Samsung lance les Galaxy A17 5G et A17 4G, des smartphones pas cher autour de 200 euros

Les Galaxy A17 5G et A17 4G de Samsung sont des smartphones d'entrée de gamme à bas prix, qui coûtent encore moins cher que les Galaxy A16 5G et A16 4G.

Samsung a officiellement présenté ses nouveaux Galaxy A17 5G et A17 4G. Étrangement, la conférence de presse à laquelle nous venons d'assister a été organisée plusieurs jours après la commercialisation du Galaxy A17 5G en France. Le Galaxy A17 4G sera quant à lui rendu disponible au mois de septembre.

Les Galaxy A17 5G et A17 4G sont plus fins de 0,4 mm par rapport à leurs prédécesseurs. Samsung a revu le design pour les rendre plus simples à manier. Ils sont aussi plus légers de respectivement 8 et 10 g. Les deux smartphones sont aussi plus résistants grâce à l'intégration d'un verre de protection Gorilla Glass Victus pour l'écran et d'un matériau en polymère renforcé en fibres de verre pour le panneau arrière.

Samsung baisse le prix de ses Galaxy A17 5G et A17 4G

Samsung équipe les nouveaux modèles des mêmes capteurs photo que sur les Galaxy A16 5G et 4G, mais ajoute une stabilisation optique de l'image sur le module principal. L'autre nouveauté est un emplacement pour carte microSD prenant en charge jusqu'à 2 To de stockage, contre 1,5 To pour la génération précédente. Le reste de la fiche technique ne quasiment pas bouge pas, notamment au niveau de l'écran, qui est identique.

Le Galaxy A17 5G embarque un SoC Exynos 1330 gravé en 5 nm, tandis que le modèle 4G dispose d'un Helio G99 de MediaTek avec nœud en 6 nm. Ils sont équipés de 4 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage, d'une batterie de 5 000 mAh et profitent de 6 ans de mises à jour d'Android et de correctifs de sécurité. Ils conservent le même indice d'étanchéité IP54 déjà disponible sur les appareils de l'année dernière.

Samsung évoque des fonctionnalités Galaxy AI et Gemini côté logiciel. Au final, les nouveautés ne sont pas bien nombreuses, mais ciblées. Cette stratégie permet surtout au fabricant de proposer un tarif attractif. Comptez 199 euros pour le Galaxy A17 4G et 229 euros pour le Galaxy A17 5G. C'est 20 euros moins cher que les Galaxy A16 4G et Galaxy A16 5G à leur sortie.