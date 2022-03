Samsung et Apple font exploser les ventes de smartphones 5G

Les ventes de smartphones 5G explosent dans le monde entier. Grâce aux derniers best sellers d'Apple et de Samsung, les ventes de téléphones compatibles avec la 5G ont excédé les ventes d'appareils qui se contentent d'une connexion 4G. C'est une première.

D'après les chiffres publiés par Counterpoint, les ventes de smartphones 5G continuent d'augmenter dans le monde. Pour la première fois, les fabricants ont vendu davantage de téléphones compatibles avec la 5G que de mobiles cantonnés à la 4G. En janvier 2022, 51% des appareils vendus dans le monde étaient en effet compatibles 5G, note Counterpoint.

L'essor des smartphones 5G est surtout visible en Chine. Pendant le premier mois de l'année, 84% des téléphones écoulés sur le marché chinois étaient compatibles 5G. “La pression en faveur de la 5G de la part des opérateurs de télécommunications chinois, combinée à la volonté des constructeurs de fournir aux consommateurs des smartphones 5G à des prix compétitifs, a permis cette croissance”, explique le rapport de Counterpoint.

Les iPhone boostent les ventes de smartphones 5G

L'augmentation des ventes des téléphones 5G est notamment due au succès des iPhone. Pour mémoire, Apple a lancé les premiers iPhone compatibles fin 2020. Il s'agissait des iPhone 12. La gamme a rencontré un succès colossal dans le monde en dépit de la pénurie de puces informatiques.

L'iPhone 12 standard s'est d'ailleurs imposé comme le smartphone le plus acheté sur le marché mondial en 2021. Plus abordable, l'iPhone 12 s'est placé juste devant l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 12 Pro. Fin 2021, Apple a commercialisé une nouvelle gamme d'appareils 5G, les iPhone 13, ce qui a contribué à booster encore les ventes de terminaux compatibles. “Il y a une demande immense et continue pour une mise à niveau vers la 5G au sein des utilisateurs iOS”, souligne Counterpoint. La sortie de l'iPhone SE 5G devrait aider Apple à répondre à la forte demande.

L'essor des terminaux 5G est également du à l'apparition de smartphones Android compatibles à prix cassé. Grâce aux puces milieu et entrée de gamme proposées par Qualcomm et Mediatek, de nombreuses marques ont pu baisser les prix des téléphones 5G.

Sur ce terrain, Samsung s'est imposé parmi les leaders du marché grâce au succès de la gamme des Galaxy A. Le Galaxy A12, un smartphone abordable compatible 5G, s'est d'ailleurs illustré comme le téléphone Android le plus vendu au monde l'an dernier. Aux dernières nouvelles, plus de 50% des smartphones Samsung vendus l'an dernier étaient des Galaxy A.