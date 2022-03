L’iPhone 12 est le smartphone le plus acheté dans le monde en 2021

Communiquez avec fluidité et rapidité grâce à l'iPhone 12 APPLE. Entre sa qualité d'image et son système puissant, il répondra à toutes vos attentes, peu importe votre utilisation.

Passez la vitesse supérieure

La réputation de l'iPhone 12 APPLE n'est plus à faire. Avec la version 128 Go, vous profiterez d'une rapidité d'exécution optimale et d'une fluidité exceptionnelle. Grâce à lui, vous entrerez dans une nouvelle dimension, d'autant que vous pourrez profiter de la 5G pour une connexion internet toujours plus performante.

La puissance et l'efficacité de l'iPhone 12 APPLE reposent sur un élément novateur : la puce A14 Bionic. Ce Neural Engine nouvelle génération permet à l'appareil d'aller encore plus loin en matière de performance. Vous profiterez aussi de la technologie iBeacon, un système de géolocalisation et de positionnement en intérieur ultra pratique, ainsi que de Siri, l'assistant vocal d'Apple.

Une image puissante

En choisissant l'iPhone 12 APPLE, vous disposerez d'un écran high-tech. Grâce à ses 6,1 pouces, il vous offrira une visibilité parfaite, idéale pour un usage professionnel. Pourvu de la technologie Super Retina XDR, il dispose également d'une résolution d'image 2532 x 1170 pixels à 460 ppp qui mettra en valeur les moindres détails de vos contenus. Cet écran OLED sera parfait pour vos appels vidéo.

Les utilisateurs les plus créatifs se régaleront avec l'iPhone 12 APPLE, puisqu'il est équipé d'un objectif très précis. En mode photo comme pour les vidéos, il s'appuiera sur un zoom optique arrière performant et sur un zoom numérique allant de x3 à x5. Notez que vous pourrez filmer des contenus fluides et détaillés même de nuit grâce au Flash True Tone et à la mise au point continue.