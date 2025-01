Connaissez-vous cette fonction discrète de ChatGPT qui vous fait gagner un temps fou ?

Certaines fonctions de ChatGPT passent inaperçues, mais elles peuvent changer votre façon de l’utiliser. Un bouton discret, pourtant très puissant, permet de modifier vos messages et de gagner en efficacité.

Depuis son lancement, ChatGPT est devenu bien plus qu’un simple chatbot. Il est désormais capable de dialoguer comme un humain dans n’importe quelle langue. Avec la creation de ChatGPT Search, un moteur de recherche puissant et des fonctions inédites, OpenAI a transformé cette IA en un outil polyvalent. Cette prouesse lui permet maintenant de rivaliser avec des géants comme Google. Les utilisateurs, qu’ils soient novices ou expérimentés, bénéficient ainsi d’un service de plus en plus varié. Pourtant, malgré ces nombreuses avancées, certaines fonctionnalités restent méconnues, bien qu’elles soient très utiles au quotidien.

Parmi ces options méconnues, le bouton “Modifier le message” se distingue par sa simplicité et son efficacité. Cette fonction permet d’ajuster vos consignes directement dans la conversation, sans avoir à formuler de nouvelles demandes. Disponible à la fois sur ordinateur et sur mobile, elle offre une alternative rapide aux corrections manuelles, tout en rendant vos interactions avec l’IA bien plus fluides. L’intérêt principal réside dans le fait de pouvoir améliorer vos requêtes en temps réel, sans interrompre le dialogue.

Le bouton “Modifier” simplifie vos conversations avec ChatGPT

Le principe d’utilisation est très intuitif. Si vous utilisez la version web, il suffit de survoler un message déjà envoyé pour voir apparaître le bouton “Modifier”. Sur l’application mobile, un appui prolongé sur votre message permet d’activer la même fonctionnalité. Une fois la modification apportée, ChatGPT actualisera sa réponse en tenant compte de vos nouvelles instructions. Vous n’avez pas besoin de recommencer une conversation ou de reformuler vos consignes dans un nouveau message.

Cette fonctionnalité offre également d’autres avantages pratiques. En plus de conserver l’historique de vos échanges, elle vous permet de comparer différentes versions des réponses générées par l’IA. Ainsi, vous pouvez facilement choisir l’option qui répond le mieux à vos attentes. Pour les personnes qui utilisent souvent ChatGPT, cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de perfectionner leurs interactions en obtenant des réponses mieux adaptées à leurs besoins spécifiques.