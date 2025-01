Mettez à jour votre PlayStation 5, le dernier patch fera du bien à la console

Sony déploie une nouvelle mise à jour pour les consoles PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro. Ne vous laissez pas rebuter par sa taille, votre console vous remerciera de l'avoir faite.

Il fut un temps où lancer un jeu vidéo était extrêmement simple. Brancher la console, insérer la cartouche ou le CD, allumer l'appareil et jouer. C'est tout. Depuis que les machines sont connectées à Internet, ces souvenirs ont été presque été relégués au rang de légendes urbaines. Qui n'a pas subi le fameux “patch day one” de 32 Go à installer obligatoirement avant de profiter d'un titre tout juste acheté ? Et c'est sans compter les mises à jour de la console elle-même.

Comme sur nos PC ou smartphones, les constructeurs en déploient régulièrement. Une nécessité ne serait-ce que pour corriger les bugs, mais aussi pour apporter de véritables nouveautés. On pense par exemple à la nouvelle interface de la PlayStation 5 en octobre dernier, ou encore à celle qui facilite le transfert de données entre PS5 et PS5 Pro. Sony vient justement de publier sa première mise à jour de 2025. Elle concerne aussi bien la PS5 standard que la PS5 Pro.

La dernière mise à jour des PS5 est disponible, voici ce qu'elle apporte

Trêve de suspense : le patch numéroté 25.01-10.60.00, pesant 1,31 Go, est de ceux qui ne vont pas révolutionner votre expérience. Cela ne veut pas dire qu'il faut passer à côté. Les notes de mise à jour données par Sony sont les suivantes :

“Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.”

Une formulation laconique qui ne permet pas de savoir exactement ce qui a changé, par exemple quels sont les écrans qui bénéficient d'une meilleure ergonomie. Si vous n'avez pas configuré le téléchargement et l'installation automatique des mises à jour sur votre PS5, rendez-vous dans Paramètres > Système > Logiciel système > Paramètres et mise à jour du logiciel système. Vous verrez alors la mention Mise à jour disponible. Lancez cette dernière avec Mettre à jour le logiciel système.