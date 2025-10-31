Votre TV Samsung va enfin recevoir cette mise à jour attendue depuis des mois

Des millions de téléviseurs Samsung vont être mis à jour pour accueillir une nouveauté que beaucoup attendent depuis longtemps. Elle avait été annoncé en janvier dernier. La voici.

Il est loin le temps des téléviseurs à la qualité d'image douteuse. C'est difficile de s'en rappeler, surtout pour les plus jeunes, mais le Full HD était loin d'être la norme il y a quelques année de ça. La 4K encore moins, alors qu'elle est désormais standard. Le duo définition/résolution ne fait pas tout cela dit. Il existe des technologies de traitement d'image améliorant sa qualité sans avoir à changer d'appareil. L'un des plus connus est le HDR10, et son évolution HDR10+.

Pour en profiter, il faut bien sûr que votre téléviseur soit compatible, mais aussi que les diffuseurs l'activent sur leurs contenus. Et ça tombe bien : Samsung annonce que ses téléviseurs seront les premiers à prendre en charge le HDR10+ des films et séries sur Disney+. La mise à jour nécessaire sera déployée sur la gamme de TV Samsung Crystal UHD et ultérieure, à partir des modèles sortis en 2018.

Les téléviseurs Samsung se mettent à jour avec cette nouveauté bienvenue

Pour rappel, le HDR10+ “utilise des métadonnées dynamiques pour optimiser l'affichage scène par scène, tout en réagissant en temps réel à la luminosité ambiante. En ajustant dynamiquement la luminosité et le contraste, [le] HDR10+ garantit une netteté exceptionnelle pour chaque image, fidèle à la vision du créateur“. En résumé, il y aura plus de détails à l'écran, tandis que les couleurs et les ombres vous paraîtront plus réalistes. Cela donnera un côté plus cinématographique à l'ensemble.

Disney+ n'est pas la seule plateforme de streaming à opérer ce virage. Netflix rend ses programmes compatibles avec le HDR10+ depuis mars 2025, sachant que tout son catalogue devrait être concerné d'ici la fin de l'année. Notez enfin que si vous possédez un téléviseur prenant en charge la technologie Dolby Vision, il est probable que vous ne voyiez pas de différence notable avec le HDR10+. C'est tout de même appréciable d'avoir le choix.