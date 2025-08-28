Les Smart TV Samsung intègrent Copilot, qu’est ce que ça change pour les utilisateurs ?

Samsung ajoute Copilot à ses Smart TV récentes. L'assistant IA pourra être appelé pour effectuer des recommandations ou répondre à des questions sur un programme.

Samsung annonce l'intégration de l'assistant IA de Microsoft, Copilot, au sein de ses Smart TV. Certains modèles de moniteurs connectés vont aussi avoir droit à cette nouveauté. Les utilisateurs pourront faire appel à Copilot par commande vocale ou par la pression d'une touche dédiée sur la télécommande à partir de l'écran d'accueil. Copilot est aussi inclus dans la fonctionnalité Click to Search et dans Samsung Daily+.

Les utilisateurs auront notamment la possibilité de rechercher des contenus (séries TV, films…) qui correspondent à leurs préférences. Lors du visionnage d'un programme, ils pourront aussi demander des précisions et poser des questions à l'IA de Microsoft. Il peut s'agir aussi bien d'expliquer l'intrigue si on ne l'a pas bien comprise par soi-même, que d'obtenir des informations sur un monument qui apparaît à l'écran, sur un fait historique ou sur les acteurs. Une fonction de traduction est également prévue pour pouvoir suivre un programme qui n'est pas disponible dans une langue qu'on comprend.

Copilot s'invite sur les Smart TV Samsung

L'utilisateur peut aussi faire appel à Copilot sur sa Smart TV Samsung pour lui poser des questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'il se passe à l'écran, comme sur PC ou smartphone. Cela peut être pratique si on a laissé son mobile dans une autre pièce ou qu'il recharge quelque part, et qu'on souhaite obtenir une information sans avoir besoin de se lever du canapé.

Crédits : SamsungCopilot va aussi être en mesure d'interagir avec les contenus de la plateforme lifestyle Samsung Daily+, qui comprend la maison connectée via SmartThings, le suivi d'entraînements sportifs Workout Tracker, ou encore l'espace de travail Workspace. Samsung tente depuis des années de transformer ses Smart TV en véritables hubs autour desquels gravitent les autres appareils du domicile, Copilot va encore renforcer cette dimension.

L'assistant IA de Microsoft va débarquer sur ses Smart TV et ses moniteurs connectés sortis en 2025. On imagine qu'il sera également présent sur ses futurs produits. Face aux difficultés rencontrées par Bixby, Samsung passe la vitesse supérieure en matière d'IA avec cette intégration de Copilot.