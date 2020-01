Une rumeur affirme que Samsung prépare une version 5G du Galaxy A51. Portant le numéro de série SM-A516N, elle serait programmée pour la Corée du Sud. Si cela se confirme, le Galaxy A51 5G pourrait être l’un des smartphones 5G les moins chers du marché. Reste à savoir quel serait le chipset intégré dans ce modèle.

La 5G se démocratisera en 2020. C’est un fait. Des chipsets milieu de gamme sont présentés par les principaux fondeurs. Les marques spécialisées dans le rapport qualité-prix très agressif ont annoncé l’arrivée de leurs premiers modèles dès cette année. Les autres marques suivront certainement dans la foulée, afin de ne pas laisser cette concurrence ambitieuse chiper toutes les parts de marché.

Cela devrait être le cas de Samsung, à en croire une indiscrétion du site SamMobile. Selon les sources de ce dernier, Samsung préparerait une version 5G du Galaxy A51. Celle-ci porterait le numéro de série SM-A516N. Rappelons que le Galaxy A51 4G porte le numéro de série SM-A515F. Le rapport entre les deux numéros est identique à celui entre le Galaxy Note 10 4G (SM-N975F) et le Galaxy Note 10 5G (SM-N976N).

Ce Galaxy A51 5G devrait être commercialisé en Corée du Sud et pourrait même être la seule version du Galaxy A51 disponible dans ce pays. Notez que les mêmes sources de SamMobile affirment qu’une version 5G du Galaxy A71 serait en préparation, afin de compléter l’offre de la firme asiatique qui compte fortement sur la 5G pour conserver sa place de leader mondial.

Quel chipset pour apporter la 5G au Galaxy A51 ?

Outre sa date de disponibilité et les pays où il serait proposé, l’une des questions qui se posent à propos du Galaxy A51 5G concerne le chipset. Quelle est la solution technologique choisie par Samsung ? Il ne s’agira pas à l’évidence d’une solution Qualcomm (Snapdragon 865 et 765) ou Samsung (Exynos 990 et 980), encore trop chères. Il se pourrait qu’il s’agisse du Dimensity 800 que MediaTek a présenté il y a quelques jours.

Le Galaxy A51 est l’un des deux premiers smartphones de 2020 à avoir été officialisé par Samsung. Lors de sa présentation, il était accompagné du Galaxy A71. Les deux smartphones seront présentés en Europe, notamment en France, information confirmée par la filiale française. Le Galaxy A51 commence déjà d’apparaître dans les boutiques françaises. Son prix de vente est de 379 euros, soit 10 euros de plus que le montant pratiqué aux Pays-Bas. Cela représente une inflation de 30 euros par rapport au Galaxy A50.

Le Galaxy A51 est un smartphone milieu de gamme doté d’une fiche technique très correcte. Écran de 6,5 pouces Super AMOLED Full HD+, chipset Exynos 9611 de Samsung, 4 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage interne (avec port microSDXC pour étendre cet espace jusqu’à 512 Go supplémentaires), quadruple capteur photo 48+12+5+5 mégapixels, capteur selfie de 32 mégapixels, batterie de 4000 mAh avec charge rapide 15 watts, connectivité complète et Android 10 préembarqué.

Source : SamMobile