Galaxy A51 et A71 : ils arrivent en France, voici leurs prix en euro et leurs configurations

Un mois après l’officialisation internationale du Galaxy A51 et du Galaxy A71, Samsung confirme l’arrivée des deux smartphones milieu de gamme en France. Les deux smartphones seront proposés à 369 euros et 469 euros respectivement. Le premier arrivera fin janvier en boutique et le second début février.

Régulièrement, les officialisations chez Samsung se déroulent en deux temps. D’abord la présentation technique du téléphone. Ensuite, pour les marchés concernés, les prix et les dates de sortie. Ainsi, le 12 décembre dernier, Samsung a présenté à l’international les Galaxy A51 et Galaxy A71, ces deux premiers modèles de son catalogue 2020. Le premier remplace le Galaxy A50. Le second est le successeur du Galaxy A70.

Aujourd’hui, parallèlement à l’officialisation du Galaxy Note Lite en France (qui ne sera pas accompagné du Galaxy S10 Lite), la filiale tricolore du constructeur confirme la venue dans les boutiques des deux smartphones milieu de gamme. Le premier arrivera sur les étals des enseignes et des opérateurs à la fin du mois de janvier. Il sera suivi, début février, par le Galaxy A71 qui attendra très légèrement son tour.

Inflation sur les prix

Côté prix, en revanche, Samsung France fait l’impasse. Heureusement, la filiale néerlandaise du constructeur est plus prolixe. Elle a confirmé que le Galaxy A51 sera vendu 369 euros et que le Galaxy A71 sera proposé 469 euros aux Pays-Bas. Les deux téléphones subissent donc une inflation. Aïe. De 20 euros pour le Galaxy A51 et de 60 euros de plus pour le Galaxy A71, si ces montants sont conservés en France malgré quelques petites différences, que ce soit sur les taxes ou les configurations des téléphones.

Car plusieurs versions des deux mobiles sont proposés à l’international. En France, le Galaxy A51 sera équipé de 4 Go de RAM seulement et 128 Go de stockage. Le Galaxy A71, quant à lui, profitera de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Dans les deux cas, la version française est celle qui propose le moins de mémoire vive.

Rappelons pour finir les principaux détails techniques des deux téléphones. Commençons par le Galaxy A51 :

Écran : 6,5 pouces (Super AMOLED), Full HD+,

: 6,5 pouces (Super AMOLED), Full HD+, SoC : SoC Samsung Exynos 9611

: SoC Samsung Exynos 9611 RAM : 4 Go

: 4 Go Stockage : 128 Go (extensibles jusqu’à 512 Go supplémentaires)

: 128 Go (extensibles jusqu’à 512 Go supplémentaires) Appareil photo : quadruple capteur – 48 mégapixels, 12 mégapixels (ultra grand-angle), 5 mégapixels (macro) et 5 mégapixels (TOF)

: quadruple capteur – 48 mégapixels, 12 mégapixels (ultra grand-angle), 5 mégapixels (macro) et 5 mégapixels (TOF) Capteur selfie : 32 mégapixels

: 32 mégapixels Batterie : 4000 mAh (recharge rapide de 15 W)

: 4000 mAh (recharge rapide de 15 W) Connectique : USB Type-C, prise Jack 3,5 mm

: USB Type-C, prise Jack 3,5 mm Connectivité : NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (802.11ac)

Continuons avec le Galaxy A71 :