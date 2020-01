Galaxy A : Samsung continuera à multiplier les modèles en 2020

Samsung vient de déposer le nom de pas moins de 9 nouveaux smartphones dans la gamme des Galaxy A. En 2020, le constructeur maintiendra le pied enfoncé sur la pédale d’accélérateur. Le coréen a multiplié ses modèles milieu de gamme en 2019 et compte bien continuer sur sa lancée cette année et au-delà.

Chez Samsung, 2020 s’annonce tout aussi prolifique que l’année écoulée. Le catalogue du constructeur a pris du volume avec la multiplication des modèles dans la gamme des Galaxy A, un choix caractéristique d’un changement radical de stratégie. Le haut de gamme n’est plus la seule propriété du coréen et cette décision s’est avérée payante. Samsung a fait mieux que limiter la casse l’année dernière en tirant son épingle du jeu malgré le repli général de la croissance sur le marché des smartphones.

Le constructeur le doit en grande partie à ses modèles milieu de gamme. On en veut pour preuve la présence des Galaxy A10 et A50 dans le top 3 des smartphones les plus vendus à l’avant-dernier trimestre de 2019 alors que ni le Galaxy S10, ni le Galaxy Note 10 ne faisaient partie du top 10.

Galaxy A12, A22… A92 : Samsung réserve le nom de plusieurs smartphones

Accrochez-vous : Galaxy A12, A22, A32, A42, A52, A62, A72, A82 et A92. Au total, Samsung a déposé les noms de 9 nouveaux modèles. La plupart de ces smartphones sortiront l’année prochaine mais cela est indicatif du fait que le constructeur maintiendra sa cadence en 2020. Il a déjà annoncé la couleur en décembre dernier avec l’officialisation des Galaxy A51 et A71 qui sortiront en Europe dans les semaines à venir.

Ces smartphones couvriront un large spectre de prix, le Galaxy A12 étant le plus abordable et le Galaxy A92 le plus cher du lot. Pour rappel, le Galaxy A91 se fait toujours attendre et aux dernières nouvelles, ce modèle serait finalement le smartphone attendu sous le nom Galaxy S10 Lite sur certains marchés, notamment sur le vieux continent.

Source : Gsmarena