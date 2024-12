The Witcher 4, Elden Ring Nightreign, Intergalactic, les énormes annonces se sont enchaînées aux Game Awards

Les Game Awards se sont tenues cette nuit et Astro Bot a été récompensé comme jeu de l’année 2024. Outre les remises de statuettes, la cérémonie a été l’occasion pour les studios de présenter leurs nouveaux jeux. Trois ont retenu particulièrement l’attention.

Les Game Awards sont un peu l’équivalent des Oscars du jeu vidéo. Et cette année, c’est Astro Bot (PS5) qui a été couronné comme GOTY, Game of the Year. La cérémonie est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux jeux annoncés et trois ont retenu particulièrement l’attention : The Witcher 4, Elden Ring Nightreign et Intergalactic The Herectic Prophet.

The Witcher 4 a créé la sensation avec sa toute première bande-annonce. Il s’agit d’une vidéo cinématique réalisée sous Unreal Engine 5, donc avec le moteur du jeu. Geralt étant à la retraite, c’est Ciri qui reprend le flambeau. En six minutes, on retrouve toute l’âpreté de l’univers mis en scène par CD Projekt Red et on a hâte de s’y replonger. Pas de date de sortie pour l’instant.

Elden Ring se dote d’un spin-off

L’une des grosses surprises est sans conteste l’annonce d’Elden Ring Nightreign. Il ne s’agit pas d’une suite, mais d’un spin-off se déroulant dans le même univers. Sa particularité sera de proposer une aventure en coop jusqu’à trois joueurs ainsi qu’un cycle jour/nuit qui aura une importance cruciale sur le gameplay. Après le succès colossal du premier jeu, aucun doute que From Software veut capitaliser un maximum sur sa licence. Sortie prévue en 2025.

La cérémonie s’est conclue avec l’annonce du jeu Intergalactic The Heretic Prophet. C’est une toute nouvelle licence à surveiller de près et ce pour une bonne raison : elle est développée par Naughty Dog, studio derrière The Last of Us, Uncharted et Crash Bandicoot. Peu d’info pour le moment, si ce n’est que ce sera un jeu d’aventure solo.

Ces trois titres ont fait sensation aux Game Awards, mais beaucoup d’autres ont été annoncés ou ont montré du gameplay. En vrac, on peut citer Mafia The Old Country :

Stage Fright (par les créateurs d’Overcooked) :

Helldivers 2 Omen of Tyranny, une grosse mise à jour de la sensation de ce début d’année :

Borderlands 4, qui montre enfin du gameplay :

The Outer Worlds 2, par Obsidian :

Le nouveau titre de Fumito Ueda, créateur d’Ico et de Shadow of the Colossus :

Ou encore Solasta 2, pour les amateurs de CRPG :

Bref, une belle édition, pleine de surprises.