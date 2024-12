L’IA Gemini résume vos dossiers Google Drive, plus besoin de les fouiller

Google dote son IA Gemini d'une fonctionnalité bien pratique : le résumé du contenu d'un dossier dans Google Drive. De quoi faire gagner du temps, surtout s'il contient énormément de fichiers.

Même si vous ne l'utilisez pas, vous avez forcément remarqué l'apparition d'un bouton Gemini dans à peu près tous les services Google. Que ce soit sur le Web ou dans les applications Android d'ailleurs. L'intelligence artificielle s'invite partout depuis son lancement, et elle est là pour rester. En plus de vous aider à la composition d'un message dans Gmail ou à la création d'un questionnaire dans Google Form, l'IA peut aussi résumer les fichiers Docs, Slides ou Sheets.

Une fonctionnalité très utile pour, par exemple, accéder en un clin d'oeil aux informations essentielles d'un long rapport ou compte-rendu de réunion. Google va encore plus loin dans la démarche avec l'introduction d'une option qui devrait faire gagner plus de temps à beaucoup de monde : le résumé du contenu d'un dossier sur Drive, le service de stockage en ligne. Idéal pour ne plus avoir à ouvrir chaque fichier pour se rappeler de quoi il parle.

L'IA Gemini est capable de résumer tout ce que contient un dossier Google Drive

Une fois la fonction active, ouvrez un dossier dans Drive et vous verrez un bouton Résumer ce dossier en haut de la page, à gauche de Type, Contacts et Date de modification. Cliquez dessus et l'IA se charge d'afficher sa réponse dans une colonne sur la droite. L'option est également accessible via un clic doit sur le dossier.

Lire aussi – Google annonce Gemini 2, le modèle IA ultime qui doit changer nos vies

Vous pouvez aussi écrire des demandes plus spécifiques, par exemple “Quel est le thème de ce dossier ?” ou “Résume ces fichiers en particulier“. Google indique que seuls les fichiers texte, les tableaux, les présentations et les PDF sont pris en charge actuellement. Les images arriveront plus tard, mais semblent déjà identifiées selon les premiers tests. Le déploiement de la mise à jour est en cours, il peut prendre jusqu'à 15 jours maximum avant d'être visible chez tous les utilisateurs.