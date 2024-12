Xiaomi YU7 : de nouveaux prototypes du SUV électrique repérés sur les routes chinoises

De nouveaux prototypes de la Xiaomi YU7 ont été aperçus en phase de test sur les routes chinoises, dévoilant des détails intéressants sur la future voiture électrique du géant technologique. Le dernier véhicule repéré, portant le numéro 062, présente plusieurs différences notables par rapport aux modèles précédents.

Xiaomi prépare bien plusieurs versions de son SUV électrique YU7. Sur le modèle repéré sur les routes chinoises par des utilisateurs de Weibo, les poignées de porte sont différentes des images dévoilées par le fabricant. Le prototype 062 arbore des poignées semi-dissimulées rétractables, contrairement aux versions des images officielles qui disposaient de poignées fixes affleurantes.

Le design extérieur se distingue aussi par un « pont aérien » innovant, s'étendant des phares jusqu'à l'arrière du véhicule, une approche différente du précédent prototype YU7. L'absence de fentes sur le capot avant confirme également l'adoption d'un coffre avant de type « clamshell », offrant une ouverture complète pour une meilleure accessibilité.

Xiaomi n’utilisera pas de radar laser sur tous ses YU7 ?

Fait intéressant, l'un des prototypes ne dispose pas du radar laser monté sur le toit, présent sur d'autres modèles de test. Cette variation pourrait indiquer le développement d'une version standard plus abordable, probablement destinée à concurrencer directement la Tesla Model Y. Pour rappel, la berline électrique SU7 avait eu droit à quatre version : une classique, une Pro, une Max et même plus récemment un modèle Ultra. Ce dernier a fait beaucoup parler de lui, notamment en battant le record sur le mythique circuit du Nürburgring. On imagine que le nouveau véhicule électrique YU7 pourrait avoir droit au même traitement avec des versions Pro et Max, mais on ne sait pas si Xiaomi préparerait aussi une version Ultra d'un SUV.

La YU7 s'annonce comme une concurrente sérieuse sur le marché des véhicules électriques, combinant technologie avancée et intégration du système HyperOS de Xiaomi. Son lancement, prévu pour fin 2025, pourrait bouleverser le secteur automobile si son prix est assez compétitif pour rivaliser avec BYD ou encore les Model Y les moins chères.

Il reste maintenant à voir quand exactement Xiaomi lancera ce nouveau SUV électrique. On sait que le fabricant chinois prépare une importante conférence pour le lancement de son smartphone Xiaomi 15 Ultra dès le début de l’année 2025. Il n’est pas impossible qu’il profite de cet événement pour évoquer officiellement le nouveau véhicule.