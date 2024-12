Samsung s’associe à Google pour lancer un casque connecté sous Android XR, voici ce que ça donne

Le Project Moohan, un nouveau produit de Samsung qui sera lancé en partenariat avec Google visera à concurrencer le Vision Pro d’Apple, et plusieurs médias ont déjà pu prendre l’appareil en main.

Samsung et Google ont dévoilé leur collaboration sur une nouvelle plateforme Android XR, accompagnée du Project Moohan, un casque de réalité mixte qui sera lancé en 2025. Cette initiative ambitieuse représente le retour de Google dans sur le marché XR, mais cette fois avec un atout majeur : Gemini, son IA multimodale.

Plusieurs médias américains ont déjà pu passer quelques heures avec le casque de Samsung, et on ainsi pu livrer leurs premières impressions d’Android XR. La plateforme de Google est destinée à concurrencer VisionOS d’Apple et son Vision Pro, et c’est peut-être bien parti pour.

Une expérience futuriste dès aujourd'hui

Selon The Verge, qui a pu tester le prototype, l'expérience est proche de celle imaginée dans les films de science-fiction. Lors de la démonstration, leur journaliste portait un casque d'apparence ordinaire lorsqu'une représentante a commencé à parler en espagnol. Instantanément, des sous-titres en anglais sont apparus dans son champ de vision, traduisant la conversation en temps réel.

Plus impressionnant encore, comme le rapporte CNET, l'intégration de Gemini transforme l'interaction avec l'environnement. Lors d'une démonstration dans les locaux de Google à New York, leur journaliste a pu explorer une carte 3D de son quartier, interrogeant l'IA sur les bâtiments environnants. « C'est un lycée » répondait Gemini, identifiant précisément les structures pointées du doigt.

Le Project Moohan : un produit entre le Meta Quest 3 et le Vision Pro

Le casque de Samsung, nom de code « Project Moohan » (signifiant « infini » en coréen), se positionne comme un concurrent direct de l'Apple Vision Pro. D'après The Verge, l'appareil se distingue par sa légèreté et son confort, avec un joint facial optionnel permettant de voir le monde réel. La calibration automatique de la distance pupillaire améliore significativement la netteté de l'affichage.

CNET précise que le casque utilise une puce Qualcomm XR2 Plus Gen 2 et nécessite un pack batterie externe, similaire au Vision Pro. Le dispositif intègre le suivi des yeux et des mains, créant une réalité mixte via des caméras couleur qui retransmettent le monde réel.

« Ce n'est pas seulement un produit unique. C'est Android » explique Shahram Izadi, VP AR et XR chez Google, cité par CNET. La stratégie repose sur trois piliers : le développement d'applications, l'expérience conversationnelle de Gemini, et la diversité des appareils compatibles.

Sameer Samat, Président de l'écosystème Android chez Google, compare l'expérience à un « moment Tony Stark », faisant référence au personnage de Marvel et son IA JARVIS. Cette comparaison n'est pas fortuite : lors des démonstrations, les journalistes ont pu interagir naturellement avec Gemini dans sa nouvelle version 2.0, que ce soit pour réorganiser des fenêtres, obtenir des directions ou traduire des conversations en temps réel.

Android XR ne se limite pas aux casques haut de gamme. Google travaille également sur le Project Astra, des lunettes connectées plus discrètes. D'après CNET, ces prototypes ressemblent à des lunettes ordinaires, mais intègrent une caméra, des haut-parleurs et des micros dans les branches, avec un affichage dans le verre droit via un système Micro-LED.

Kihwan Kim, VP exécutif des technologies immersives chez Samsung, annonce que cette initiative pose les fondations d'un nouveau marché. « Ce n'est pas juste un produit unique » affirme-t-il, « c'est plutôt la route vers la création de ce marché ».

Des questions en suspens

Malgré l'enthousiasme généré par ces démonstrations, plusieurs interrogations subsistent. The Verge note que toutes les démonstrations étaient strictement contrôlées, sans possibilité de tester librement les limites des appareils. La question de la vie privée se pose aussi, particulièrement concernant l'utilisation continue de Gemini et sa capacité à observer l'environnement de l'utilisateur.

CNET soulève également la question de l'autonomie des lunettes connectées, qui est assez faible sur le Vision Pro d’Apple, et des implications de l'IA toujours active. Google assure que les flux vidéo utilisés pour la reconnaissance par l'IA restent privés et locaux, mais les détails précis de cette implémentation restent à clarifier.

Le lancement grand public est prévu pour 2025, avec Samsung comme premier partenaire matériel. D'autres fabricants, dont Xreal, ont déjà manifesté leur intérêt pour la plateforme. Ce qui est sûr, c’est que ce lancement pourrait marquer un tournant décisif dans l'adoption grand public de la réalité mixte.